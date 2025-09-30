Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Т-Мобайл Тинькофф Мобайл Tinkoff Voicekit


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Новосибирске 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
10.12.2021 «Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет 1
02.04.2021 «Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики для бизнеса 1
28.01.2021 «Тинькофф» интегрировал в телефонный колл-центр голосового помощника «Олега» 2
14.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков 1
07.10.2020 «Тинькофф» запустил финансовый мессенджер в суперприложении 1
23.07.2019 «Тинькофф» начинает продажу собственных речевых технологий Tinkoff Voicekit 3

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Т-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
1С-Рарус 921 1
InfoVizion - InQlik 2 1
UniSender Software 19 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 318 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Amazon Inc - Amazon.com 3090 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
GitHub 935 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1316 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2623 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1111 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 512 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Газпром ПАО 1393 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Киностудия КИТ 4 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 259 1
UMA - United Music Agency 40 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 1
BAON 10 1
ASF - Apache Software Foundation 219 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 936 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25286 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16728 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6682 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5177 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8077 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3240 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8806 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4811 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4466 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3665 2
Call Recorder - Запись звонков 41 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5398 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4343 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5689 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12765 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22479 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 325 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2314 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11984 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13204 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4044 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 551 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12764 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1092 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2278 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 2
Google Android 14507 1
Apple iOS 8140 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Т-Банк - Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 9 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
Т-Банк - Тинькофф - Тинькофф Мессенджер - TiMe - Tinkoff Messenger - мессенджер 3 1
Т-Банк - Тинькофф Олег - Голосовой помощник 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 599 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1080 1
Python PyTorch 56 1
Маркелов Константин 42 2
Цыганов Вячеслав 75 1
Чесаков Георгий 19 1
Близнюк Станислав 17 1
Платов Евгений 1 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Захаров Дмитрий 46 1
Рябов Владимир 15 1
Гусев Константин 7 1
Трофимова Оксана 1 1
Платонов Алексей 22 1
Китаев Виталий 4 1
Орлов Андрей 7 1
Котик Сергей 7 1
Неверов Михаил 5 1
Абрашова Ярослава 1 1
Русаков Максим 6 1
Лапунова Светлана 2 1
Помирчий Сергей 3 1
Стамболцян Сергей 4 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Чаталян Ольга 1 1
Шлегель Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31224 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7181 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5951 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6685 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
Зоология - наука о животных 2750 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 226 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1284 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6256 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7723 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1123 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 969 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 147 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 64 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386807, в очереди разбора - 729546.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще