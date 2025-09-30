Получите все материалы CNews по ключевому слову
Т-Мобайл Тинькофф Мобайл Tinkoff Voicekit
УПОМИНАНИЯ
Т-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:
|Маркелов Константин 42 2
|Цыганов Вячеслав 75 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Близнюк Станислав 17 1
|Платов Евгений 1 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Рябов Владимир 15 1
|Гусев Константин 7 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Платонов Алексей 22 1
|Китаев Виталий 4 1
|Орлов Андрей 7 1
|Котик Сергей 7 1
|Неверов Михаил 5 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Русаков Максим 6 1
|Лапунова Светлана 2 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Стамболцян Сергей 4 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Шлегель Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386807, в очереди разбора - 729546.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.