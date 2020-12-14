«Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков

«Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов первый телеком-сервис автоматической записи и расшифровки телефонных звонков. Сервис позволяет сохранять все входящие и исходящие телефонные звонки в аудио- и текстовом форматах в приложении «Тинькофф мобайл».

Сервис «Запись звонков» подключается в мобильном приложении «Тинькофф мобайл» — после этого запись всех звонков происходит автоматически. Абонент «Тинькофф мобайла» может прослушать звонок в приложении или прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере

Записи звонков распознаются и расшифровываются в текст на основе собственных речевых технологий Tinkoff VoiceKit.

Пользователь с помощью удобной навигации может работать с расшифровкой, например, выбрать нужный фрагмент и прослушать разговор с интересующего его момента. Абоненты также смогут отправлять запись звонка или текст разговора через SMS, электронную почту или в мессенджер, а также, копировать и сохранять отдельные фрагменты разговора.

Все записи звонков конфиденциальны и будут доступны только самому абоненту. Они будут храниться в течение шести месяцев, по истечении этого срока данные уничтожаются без возможности восстановления.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф мобайла», сказал: «Мы постоянно придумываем классные фичи по принципу «хочешь сделать хорошо — сделай для себя». Я сам лично неоднократно сталкивался с обратной стороной разговоров по телефону – например, во время звонка тебе озвучили отличную идею, но к концу разговора о ней забыли, т.к. в нужный момент под рукой не оказалось листа бумаги. Или ты предусмотрительно запасся блокнотом, но второпях неразборчиво записал важную информацию — трать время, выясняя ее повторно. Новая услуга решает все эти проблемы в самом простом и удобном для пользователя виде. Для записи важного разговора не нужно совершать дополнительных действий, все происходит автоматически. Прослушать фрагмент разговора можно прямо из расшифровки, кликнув на нужное слово в сохраненном диалоге. Не получается собрать заметки по итогу разговора – и это сервис тоже сделает за тебя».

Подключить сервис можно в разделе «Услуги» в мобильном приложении «Тинькофф мобайл». После подключения абоненту в течение двух дней будет доступна пробная бесплатная версия услуг, далее стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 руб. в месяц (в зависимости от региона, в котором абонент подключился к «Тинькофф мобайлу»).

На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф мобайла» из Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время он появится у абонентов в других регионах России.

Также абонентам «Тинькофф мобайла» доступен бесплатный сервис записи звонков в «ручном» режиме. Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333 и активируется абонентом самостоятельно во время разговора.