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Sony PlayStation Move

СОБЫТИЯ

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30.06.2017 Лучшие устройства для VR: Выбор ZOOM 1
29.11.2013 Продажи новой приставки Sony PlayStation 4 в России начались раньше, чем в Японии. ЦЕНЫ 1
21.05.2013 Microsoft представила революционную игровую приставку Xbox нового поколения 1
04.10.2012 God of War на "Игромире" 1
14.06.2012 Турнир Mortal Kombat на PS Vita 1
24.05.2012 "Чародей" для PlayStation 3 в продаже 1
29.03.2012 "Чародей" для PlayStation 3 скоро в России 1
22.06.2011 Продажи игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в России выросли на 20% и 52% соответственно 1
18.04.2011 Sony отпраздновала выпуск 50 млн приставок PlayStation 3 1
24.02.2011 Killzone 3 в продаже 1
18.02.2011 Sony PlayStation 4 может выйти не раньше 2016 г. 1
01.02.2011 Sony согласна поддерживать доработку PlayStation Move 1
26.01.2011 Dead Space 2 в продаже 2
24.01.2011 Virtua Tennis 4 в России 1
30.11.2010 Sony и Microsoft подвели итоги продаж контроллеров нового поколения 1
26.11.2010 Продажи контроллера PlayStation Move превзошли ожидания Sony 1
01.11.2010 Sony превзошла ожидания аналитиков и улучшила прогноз на весь год 1
28.09.2010 Фанатам консолей Sony не нужна точность контроллера 1
19.08.2010 Sony увеличивает емкость PlayStation 3 и анонсирует новые бандлы для США и Европы 1
18.08.2010 Объявлены дата выхода и стоимость Microsoft Kinect в Европе 1
03.08.2010 EA анонсирует Create 1
18.06.2010 Стала известна стоимость Microsoft Kinect, она составит $150 1
17.06.2010 Sony объявила дату выхода контроллеров Move, анонсированы PlayStation Plus и Steam 1
11.03.2010 Sony официально представила новый контроллер для PlayStation 3 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Sony PlayStation Move и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 17
Microsoft Corporation 25775 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
Valve Software 254 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Google LLC 12690 2
Meta Platforms 180 1
Умник 37 1
Samsung Electronics 11065 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Apple Inc 13156 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Razer Inc 88 1
HTC Corporation 1512 1
Tencent 190 1
Nintendo 823 1
Nvidia Corp 4002 1
Oculus VR 79 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
VAIO 475 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Visceral Games 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Белый Ветер 365 2
101Hotels.com 456 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
Joystick - Джойстик 1149 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Аксессуары 4282 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 2
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 2
Blu-ray 3D 89 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 1
Accelerometer - Акселерометр 394 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
Microsoft Kinect 201 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 5
Apple iOS 8583 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Sony PlayStation Camera 8 2
Sony PlayStation Eye 12 2
AMD Jaguar 7 2
LittleBigPlanet 17 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple iPhone 6 4861 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 2
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 1
AMD Radeon 295 1
Nintendo Wii MotionPlus 4 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Google Android 15244 1
Apple macOS 2419 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Apple iPod Touch 747 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
The Last of Us - компьютерная игра 27 1
Knight Gary - Найт Гари 4 1
Weller Gabe - Уэллер Гейб 3 1
Papoutsis Steve - Папоутсис Стив 2 1
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Дания - Королевство 1337 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
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Sony Playstation Magazine 11 1
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TechRadar 97 1
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ИгроМир 125 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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