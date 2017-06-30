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Sony PlayStation Move
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 26
Sony PlayStation Move и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6739 17
|Microsoft Corporation 25775 10
|Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
|Valve Software 254 3
|EA - Electronic Arts 1317 3
|Google LLC 12690 2
|Meta Platforms 180 1
|Умник 37 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|Apple Inc 13156 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|1С 9594 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
|Razer Inc 88 1
|HTC Corporation 1512 1
|Tencent 190 1
|Nintendo 823 1
|Nvidia Corp 4002 1
|Oculus VR 79 1
|HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
|VAIO 475 1
|Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
|Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
|Visceral Games 52 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
|Белый Ветер 365 2
|101Hotels.com 456 1
|Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 2
|Sony Playstation Magazine 11 1
|IGN 54 1
|GI - Game Informer 36 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|TechRadar 97 1
|Kotaku 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.