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Blu-ray 3D



02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D
20.08.2012 LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV
10.05.2012 Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct
18.07.2011 1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D приобретено за первый год
07.06.2011 LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели
26.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
26.05.2011 Новые домашние кинотеатры Philips с поддержкой Blu-ray 3D

Публикаций - 81, упоминаний - 105

Blu-ray 3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3259 8
Sony 6087 5
Philips 1927 3
Toshiba Corporation 2830 2
CyberLink 31 1
iconBIT 34 1
Rhapsody 54 1
Vivitek - Вивитек 17 1
Digis - Дигис 17 1
Cirrus Logic Inc 40 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 48 1
Realtek Semiconductor 47 1
AMD Graphics Product Group - ATI 869 1
NEC 1731 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1042 1
AMD - Advanced Micro Devices 3553 1
OPPO Electronics 252 1
HP Inc. 5241 1
Intel Corporation 11020 1
Dell EMC 4654 1
Samsung Electronics 9141 1
HP - Hewlett-Packard 3583 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 1
Google LLC 9836 1
Nvidia Corp 3062 1
Samsung - Harman Kardon 268 1
Yandex - Яндекс 4790 1
Apple Inc 10397 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 49 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 10
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3057 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3591 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9035 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10264 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 7
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 6
MKV - медиаконтейнер 148 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3047 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 561 4
DivX - видеокодек 423 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5945 3
Домашний кинотеатр 239 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5080 3
3D видео 55 3
Dolby TrueHD 73 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4346 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2361 3
Wi-Fi Direct 169 2
3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 88 2
2D - 2-Dimensional 362 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 74 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7200 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2082 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1118 2
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 39 1
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 92 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 174 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 93 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 130 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 234 1
Моноблок - Monoblock PC 142 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 510 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 308 1
QWERTY-клавиатура 638 1
Google YouTube - Видеохостинг 2199 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6002 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 3
Google Picasa Web Albums 154 3
Google Android 11667 3
Apple iPod 1335 2
LG Smart TV 36 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 176 2
Intel Core Celeron Sandy Bridge 125 2
Google Android TV 194 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 38 1
Synology NAS 35 1
Samba 110 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 121 1
Nvidia GeForce GT 197 1
Samsung Cyberlink Powerproducer 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1122 1
ЭОС Дело СЭД 1698 1
Intel Wireless Display 31 1
Pioneer BDP 18 1
FunSpot 6 1
Intel Core i - Cерия процессоров 340 1
Apple - App Store 2378 1
Google Play - Google Store - Android Market 2665 1
Linux OS 7448 1
AMD Radeon HD 264 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 590 1
Microsoft Windows 10 11208 1
Apple iOS 6291 1
Eastman Kodak Picture CD 43 1
Sony Bravia 119 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 804 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 876 1
Oracle Java - язык программирования 2511 1
Intel Core - Семейство процессоров 1238 1
Sony PlayStation Move 24 1
HP Envy - Серия ноутбуков 87 1
Россия - Российская федерация - РФ 101221 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Германия - Берлин 609 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 2
Русский язык 3850 1
IDG - International Data Group 88 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
TechRadar 86 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 2
Intel Developer Forum - IDF 248 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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