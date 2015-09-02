Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Blu-ray 3D
Публикаций - 81, упоминаний - 105
Blu-ray 3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LG Electronics 3259 8
|Sony 6087 5
|Philips 1927 3
|Toshiba Corporation 2830 2
|CyberLink 31 1
|iconBIT 34 1
|Rhapsody 54 1
|Vivitek - Вивитек 17 1
|Digis - Дигис 17 1
|Cirrus Logic Inc 40 1
|D&M Holdings - Denon & Marantz 48 1
|Realtek Semiconductor 47 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 869 1
|NEC 1731 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1042 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3553 1
|OPPO Electronics 252 1
|HP Inc. 5241 1
|Intel Corporation 11020 1
|Dell EMC 4654 1
|Samsung Electronics 9141 1
|HP - Hewlett-Packard 3583 1
|Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 1
|Google LLC 9836 1
|Nvidia Corp 3062 1
|Samsung - Harman Kardon 268 1
|Yandex - Яндекс 4790 1
|Apple Inc 10397 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 191 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
|Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 49 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 10
|Россия - Российская федерация - РФ 101221 9
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
|Германия - Берлин 609 1
|Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 2
|Русский язык 3850 1
|IDG - International Data Group 88 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|TechRadar 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru