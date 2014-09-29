Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские новинки кино в формате Ultra HD 4K через интернет (OTT) на телевизорах LG Smart TV. Впервые решение было анонсировано совместно с компанией LG Electronics 5 сентября 2014 г. на выставке IFA 2014 в Берлине. Телевизоры, поддерживающие формат UHD 4K, получают все бол

Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI качестве интерфейса доступа к электронным деньгам используется телевизор, один из первых на территории России. Мы постарались сделать процесс оплаты простым и понятным. Для этого достаточно в службе LG Smart TV пройти процедуру регистрации учетной записи Visa QIWI Wallet, - рассказывает Максим Овчинников, руководитель по работе с партнерами Visa QIWI Wallet. - При оплате покупок остается т

«Яндекс.Деньги» появились в LG Smart TV Владельцы телевизоров LG Smart TV теперь могут покупать приложения или платить за кабельные каналы, не вставая с дивана, — с помощью «Яндекс.Денег». LG Smart TV — это «умные» телевизоры, позволяющие подключат

Главная страница Mail.Ru станет стартовой в браузерах телевизоров LG Smart TV Mail.Ru оптимизировал главную страницу для браузеров «умных» телевизоров. Новая версия главной Mail.Ru станет стартовой страницей в браузерах телевизоров LG Smart TV линейки 2013 г. Особое место на главной Mail.Ru для Smart TV отведено телепрограмме с анонсами передач, которые начались недавно, либо стартуют в ближайшее время. Список каналов фор

LG и ivi.ru займутся совместным продвижением технологии Smart TV ирении долгосрочного стратегического сотрудничества в области продвижения технологии Smart TV. В дополнение к текущему партнерству компании займутся совместным коммуникационным продвижением платформы LG Smart TV и приложений ivi.ru для нее. В число маркетинговых инициатив войдут образовательно-рекламные проекты, продвигающие Smart TV как новый способ взаимодействия с телевизором, проекты в

Поисковая система Mail.Ru интегрирована в телевизоры LG Smart TV Компания LG Electronics интегрировала в телевизоры LG Smart TV поисковую систему Mail.Ru, специально адаптированную для использования на ТВ. Поисковая система Mail.Ru отвечает в телевизорах LG Smart TV за выдачу результатов поиска в инте

Музыкальный сервис от ivi.ru появится на телевизорах LG Smart TV тра ivi.ru, расширенное музыкальной библиотекой (такой путь подойдет всем без исключения владельцам LG Smart TV), а также через отдельное приложение music.ivi.ru для телевизоров LG 2012 модельн