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LG NetCast LG Smart TV LG Legacy Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.09.2014
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Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV
Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские новинки кино в формате Ultra HD 4K через интернет (OTT) на телевизорах LG Smart TV. Впервые решение было анонсировано совместно с компанией LG Electronics 5 сентября 2014 г. на выставке IFA 2014 в Берлине. Телевизоры, поддерживающие формат UHD 4K, получают все бол
|19.12.2013
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Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI
качестве интерфейса доступа к электронным деньгам используется телевизор, один из первых на территории России. Мы постарались сделать процесс оплаты простым и понятным. Для этого достаточно в службе LG Smart TV пройти процедуру регистрации учетной записи Visa QIWI Wallet, - рассказывает Максим Овчинников, руководитель по работе с партнерами Visa QIWI Wallet. - При оплате покупок остается т
|19.12.2013
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«Яндекс.Деньги» появились в LG Smart TV
Владельцы телевизоров LG Smart TV теперь могут покупать приложения или платить за кабельные каналы, не вставая с дивана, — с помощью «Яндекс.Денег». LG Smart TV — это «умные» телевизоры, позволяющие подключат
|26.06.2013
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Главная страница Mail.Ru станет стартовой в браузерах телевизоров LG Smart TV
Mail.Ru оптимизировал главную страницу для браузеров «умных» телевизоров. Новая версия главной Mail.Ru станет стартовой страницей в браузерах телевизоров LG Smart TV линейки 2013 г. Особое место на главной Mail.Ru для Smart TV отведено телепрограмме с анонсами передач, которые начались недавно, либо стартуют в ближайшее время. Список каналов фор
|12.03.2013
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LG и ivi.ru займутся совместным продвижением технологии Smart TV
ирении долгосрочного стратегического сотрудничества в области продвижения технологии Smart TV. В дополнение к текущему партнерству компании займутся совместным коммуникационным продвижением платформы LG Smart TV и приложений ivi.ru для нее. В число маркетинговых инициатив войдут образовательно-рекламные проекты, продвигающие Smart TV как новый способ взаимодействия с телевизором, проекты в
|23.10.2012
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Поисковая система Mail.Ru интегрирована в телевизоры LG Smart TV
Компания LG Electronics интегрировала в телевизоры LG Smart TV поисковую систему Mail.Ru, специально адаптированную для использования на ТВ. Поисковая система Mail.Ru отвечает в телевизорах LG Smart TV за выдачу результатов поиска в инте
|22.06.2012
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Музыкальный сервис от ivi.ru появится на телевизорах LG Smart TV
тра ivi.ru, расширенное музыкальной библиотекой (такой путь подойдет всем без исключения владельцам LG Smart TV), а также через отдельное приложение music.ivi.ru для телевизоров LG 2012 модельн
|26.04.2012
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Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV
также новой линейки SmartTV (EM960V, LM960V, LM940V, LM860V, LM761S, LM670S, LM669S, LM660S, LM645S, LM640S, LM621S, LS570S). С момента запуска приложения его установили более 8,5 тыс. пользователей LG SmartTV. Ежедневно ТВ версию сервиса устанавливают более ста новых пользователей. Подборка видео в приложении от RuTube обновляется раз в сутки. Сейчас пользователи могут получить доступ к а
LG NetCast и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3747 36
|Samsung Electronics 11144 8
|Yandex - Яндекс 9380 4
|Sony 6756 4
|Philips 2101 3
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
|LG Home Entertainment 10 3
|Ростелеком 11046 2
|X Corp - Twitter 2942 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 2
|Meta Platforms - Facebook 4634 2
|VK - Mail.ru Group 3618 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 2
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 454 2
|Dune HD - HDI Dune 32 1
|Verimatrix 14 1
|МегаФон 10942 1
|Intel Corporation 12871 1
|Toshiba Corporation 2987 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
|Acer Group - Acer Inc 2822 1
|LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
|HP - Hewlett-Packard 3667 1
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
|Bitdefender 172 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
|Google LLC 12803 1
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|Грандель Ирина 12 4
|Kwon Havis - Квон Хэвиз 2 2
|Чеканов Виктор 8 2
|Жукова Екатерина 5 1
|Свистунов Виталий 2 1
|Голованов Андрей 9 1
|Вдовин Андрей 3 1
|Сатышев Виктор 3 1
|Никонов Дмитрий 9 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Галкин Евгений 8 1
|Шпирт Борис 3 1
|Бокова Екатерина 5 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Артамонова Анна 183 1
|Егоров Игорь 45 1
|Новикова Елена 108 1
|Овчинников Максим 2 1
|Туманов Олег 12 1
|Филипук Ольга 6 1
|Голиков Борис 9 1
|Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
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