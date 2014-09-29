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LG NetCast LG Smart TV LG Legacy Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.09.2014 Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV

Видеосервис Okko (ранее — Play) представил технологическое решение, позволяющее показывать голливудские новинки кино в формате Ultra HD 4K через интернет (OTT) на телевизорах LG Smart TV. Впервые решение было анонсировано совместно с компанией LG Electronics 5 сентября 2014 г. на выставке IFA 2014 в Берлине. Телевизоры, поддерживающие формат UHD 4K, получают все бол
19.12.2013 Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI

качестве интерфейса доступа к электронным деньгам используется телевизор, один из первых на территории России. Мы постарались сделать процесс оплаты простым и понятным. Для этого достаточно в службе LG Smart TV пройти процедуру регистрации учетной записи Visa QIWI Wallet, - рассказывает Максим Овчинников, руководитель по работе с партнерами Visa QIWI Wallet. - При оплате покупок остается т
19.12.2013 «Яндекс.Деньги» появились в LG Smart TV

Владельцы телевизоров LG Smart TV теперь могут покупать приложения или платить за кабельные каналы, не вставая с дивана, — с помощью «Яндекс.Денег». LG Smart TV — это «умные» телевизоры, позволяющие подключат
26.06.2013 Главная страница Mail.Ru станет стартовой в браузерах телевизоров LG Smart TV

Mail.Ru оптимизировал главную страницу для браузеров «умных» телевизоров. Новая версия главной Mail.Ru станет стартовой страницей в браузерах телевизоров LG Smart TV линейки 2013 г. Особое место на главной Mail.Ru для Smart TV отведено телепрограмме с анонсами передач, которые начались недавно, либо стартуют в ближайшее время. Список каналов фор
12.03.2013 LG и ivi.ru займутся совместным продвижением технологии Smart TV

ирении долгосрочного стратегического сотрудничества в области продвижения технологии Smart TV. В дополнение к текущему партнерству компании займутся совместным коммуникационным продвижением платформы LG Smart TV и приложений ivi.ru для нее. В число маркетинговых инициатив войдут образовательно-рекламные проекты, продвигающие Smart TV как новый способ взаимодействия с телевизором, проекты в

23.10.2012 Поисковая система Mail.Ru интегрирована в телевизоры LG Smart TV

Компания LG Electronics интегрировала в телевизоры LG Smart TV поисковую систему Mail.Ru, специально адаптированную для использования на ТВ. Поисковая система Mail.Ru отвечает в телевизорах LG Smart TV за выдачу результатов поиска в инте
22.06.2012 Музыкальный сервис от ivi.ru появится на телевизорах LG Smart TV

тра ivi.ru, расширенное музыкальной библиотекой (такой путь подойдет всем без исключения владельцам LG Smart TV), а также через отдельное приложение music.ivi.ru для телевизоров LG 2012 модельн
26.04.2012 Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV

также новой линейки SmartTV (EM960V, LM960V, LM940V, LM860V, LM761S, LM670S, LM669S, LM660S, LM645S, LM640S, LM621S, LS570S). С момента запуска приложения его установили более 8,5 тыс. пользователей LG SmartTV. Ежедневно ТВ версию сервиса устанавливают более ста новых пользователей. Подборка видео в приложении от RuTube обновляется раз в сутки. Сейчас пользователи могут получить доступ к а

Публикаций - 61, упоминаний - 65

LG NetCast и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3747 36
Samsung Electronics 11144 8
Yandex - Яндекс 9380 4
Sony 6756 4
Philips 2101 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
LG Home Entertainment 10 3
Ростелеком 11046 2
X Corp - Twitter 2942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 2
Meta Platforms - Facebook 4634 2
VK - Mail.ru Group 3618 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 454 2
Dune HD - HDI Dune 32 1
Verimatrix 14 1
МегаФон 10942 1
Intel Corporation 12871 1
Toshiba Corporation 2987 1
Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
Acer Group - Acer Inc 2822 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Bitdefender 172 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
Google LLC 12803 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 3
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Warner 541 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 40 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Visa International 1998 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 338 1
Walt Disney Company 649 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Sony Music Entertainment 161 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7582 37
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1215 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27167 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7960 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5086 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4005 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6507 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28579 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5944 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10167 7
Blu-ray 3D 89 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18507 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2266 6
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 5
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1531 5
MKV - медиаконтейнер 188 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4787 4
Application store - магазин приложений 1486 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9399 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 856 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 4
Wi-Fi Direct 195 4
DLNA - Digital Living Network Alliance 471 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2137 4
DivX - видеокодек 431 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13375 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 551 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 882 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 899 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10676 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4505 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 3
Google Android 15372 13
LG SmartThinQ 21 12
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 8
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 284 7
LG Cloud 8 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 5
LG SmartWorld - магазин приложений 7 4
LG 3D Sound Zooming 9 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7708 4
Apple iOS 8656 4
Google YouTube - Видеохостинг 3018 3
Apple - App Store 3151 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 407 3
LG Cinema - ЖК-телевизоры 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6399 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 112 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 352 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Logitech Revue 16 1
LG Optimus 170 1
Acer AcerCloud 11 1
Haier Evo TV 4 1
LG Звуковая галерея 4 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 636 1
Apple iPad 4023 1
Linux OS 11663 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 977 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
Apple iCloud 313 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5854 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 72 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 428 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 204 1
Apple iPod Touch 747 1
Грандель Ирина 12 4
Kwon Havis - Квон Хэвиз 2 2
Чеканов Виктор 8 2
Жукова Екатерина 5 1
Свистунов Виталий 2 1
Голованов Андрей 9 1
Вдовин Андрей 3 1
Сатышев Виктор 3 1
Никонов Дмитрий 9 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Галкин Евгений 8 1
Шпирт Борис 3 1
Бокова Екатерина 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Артамонова Анна 183 1
Егоров Игорь 45 1
Новикова Елена 108 1
Овчинников Максим 2 1
Туманов Олег 12 1
Филипук Ольга 6 1
Голиков Борис 9 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 31
Южная Корея - Республика 7104 5
Европа 25028 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 2
Казахстан - Республика 6116 1
Азия - Азиатский регион 5956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 543 1
Украина 7958 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2912 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 1
Германия - Берлин 739 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1433 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3404 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3225 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 3
Английский язык 7074 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2865 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5572 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5163 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16354 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6164 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 65 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7702 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1386 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2080 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1751 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4612 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5896 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4012 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5679 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6275 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7107 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 858 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Еврокино - телеканал 9 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
National Geographic 95 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 201 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 2
Короткая ссылка
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