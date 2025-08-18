Разделы

LG TruMotion


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году 1
02.12.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта 1
10.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 1
04.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 1
01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото 1
22.11.2019 LG представила в России проектор 4K CineBeam Laser HU85LS 1
15.06.2011 LG представил 3D-телевизоры с пассивной технологией в России 1
30.12.2010 LG покажет на CES 2011 3D-телевизор с улучшенным изображением 1
13.10.2010 LG анонсировала самый большой в мире 3D-телевизор для гостиной 1
24.09.2010 LG разработала 3D-проектор с высокой яркостью 1
04.05.2010 LG 47-LX9500: тест 3D-телевизора 1
26.03.2010 3D-телевизоры с контрастом 10 млн к 1 скоро в России 1
25.03.2010 LG анонсировала первые 3D-телевизоры с LED-подсветкой прямого типа 1
02.12.2009 LG приступила к продажам Full HD телевизоров без рамок 1
19.06.2009 Самые ожидаемые телевизоры лета 2009 года 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

LG TruMotion и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3650 14
Samsung Electronics 10445 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Philips 2069 1
Toshiba Corporation 2940 1
LG Electronics Business Solutions - LG IT 1 1
Монолит-Инфо 124 1
Panasonic Corporation - IPS Alpha Technology 12 1
Hyundai Motor Company 405 3
Walt Disney Company 632 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 395 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 320 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7231 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10198 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3948 7
Контрастность 2910 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3623 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4717 6
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 234 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1110 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6173 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1034 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26455 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25025 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2913 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17549 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12741 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6494 3
DivX - видеокодек 430 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 469 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9983 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 544 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 771 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5743 3
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1511 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 959 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16090 3
Оповещение и уведомление - Notification 5101 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1058 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3705 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4022 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3947 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1204 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5761 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4335 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3441 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9516 2
Apple AirPlay 121 4
Google Android 14433 4
Apple iOS 8050 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 4
Google YouTube - Видеохостинг 2843 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 3
LG CineBeam - серия проекторов 9 2
LG Cinema - ЖК-телевизоры 22 2
Google Android TV 337 2
Яндекс.ТВ 34 2
LG HU - серия проекторов 1 1
LG Screen Share 4 1
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Philips Ambilight 101 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 420 1
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1151 1
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 6 2
Овчаров Евгений 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 3
Южная Корея - Республика 6769 3
Япония 13415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 1
Европа 24478 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5294 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6173 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25225 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5680 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5739 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3094 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11248 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 639 1
Electronista 166 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
