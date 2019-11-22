LG представила в России проектор 4K CineBeam Laser HU85LS

LG Electronics представила на российском рынке первый лазерный проектор LG Ultra Short Throw (UST) 4K UHD CineBeam Laser (модель HU85L), способный создавать четкие большие изображения.

Компактный дизайн HU85LS выполнен с применением премиального материала отделки от Kvadrat, выбираемого мировыми брендами класса люкс. Также это создает кинематографическую атмосферу с мощными встроенными динамиками.

Благодаря 8.3 миллионам пикселей (3840 x 2160), использующим технологию XPR, HU85LS обеспечивает точность и детализацию в 4 раза выше, чем при разрешении Full HD.

3-канальная лазерная технология с добавлением красного источника света к стандартному синему лазеру поддерживает более широкий цветовой охват Rec.709 и DCI и может обеспечить цветопередачу до 12 бит.

LG HU85LS с 3-канальным лазером использует основные RGB цвета, создавая яркую картинку без потери качества по сравнению с обычными проекторами (DLP, Laser и Dual Laser), которые используют цветовое колесо и отображают цвета из одного источника света.

С ультракоротким фокусом получается изображение диагональю 90" при установке проектора всего в 5 см от стены или 120" при установке от стены в 18 см.

LG HU85LS применяет технологию HDR10 c Dynamic Tone Mapping, оптимизируя кадр за кадром на основе информации о цветах, заложенной в оригинале.

LG HU85LS с технологией TruMotion, генерирует дополнительные кадры, что приводит к плавности в отображении движений. TruMotion работает даже в режиме 4K, HDR и высокой частоте смены кадров до 60 Гц.

Проектор выполнен на базе ОС webOS 4.5 с подключением к сети Wi-Fi. Также эта ОС автоматически помещает приложения в избранные.

Функция настройки проекции в HU85LS позволяет устранить искажения на экране и настроить проекцию более точно с помощью 12-точечной регулировки.

Новый проектор поддерживает подключение между устройствами по протоколам Miracast для проецирования экрана умных устройств на большой проекционный экран.

Благодаря поддержке стандарта HDR10 новые проекторы LG порадуют зрителей реалистичными изображениями с более глубоким черным и более яркими цветами. Технология TruMotion делает изображения еще более реалистичными, обеспечивая плавное и естественное отображение всех движений на экране. Использование шестиступенчатого 4K-апскейлера компании LG позволяет зрителям просматривать контент формата Full HD в ультра-четком разрешении 4K. Проектор CineBeam предоставляет множество вариантов потокового контента, а также различные варианты подключения, в том числе USB, HDMI, Ethernet и беспроводное дублирование изображения (устройств на Android и iOS). Благодаря LG webOS 4.5 пользователи могут напрямую получать доступ к популярным приложениям с потоковым контентом, таким как MEGOGO, ivi, okko и др. с помощью интуитивно понятного фирменного пульта Magic Remote с интеллектуальной подсветкой кнопок для удобства использования даже в самых темных помещениях.

«LG, представляя новые технологии в своих проекторах CineBeam, расширяет сценарии использования этого устройства, позволяя одинаково успешно использовать его как для устройства домашних кинотеатров, для которых они в первую очередь разработаны, так и в общественных пространствах и в коммерческих целях», — сказал Евгений Овчаров, ведущий специалист направления «Проекторы» LG Electronics. «Технологии LG для повышения качества изображения и звука позволяют получить более яркие впечатления от просмотра, а многочисленные варианты подключений увеличивают количество сценариев использования».