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Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моделей являются IPS матрица, пульт Magic Remote и операционная система WebOS от LG. Об этом CNews сообщили представители Hyundai.

Разрешение 4K и режим HDR10 создают эффект полного погружения в происходящее на экране. Высокая детализация сохраняется даже в самых темных тонах, а широкий цветовой спектр близок к естественному восприятию человека. За счет матрицы IPS изображение сохраняет свою яркость и четкость при просмотре с любого ракурса. Технология TruMotion увеличивает частоту кадров видео, уменьшая шлейф и размытость картинки при движении.

Широкий выбор настроек с детальными подсказками позволяет с легкостью подобрать режим просмотра, комфортный для каждого пользователя. Оптимизатор игр помогает настроить параметры для удобного игрового процесса на консоли в различных жанрах: FPS, RPG, RTS или спорт. Режим «уменьшение синего цвета» позаботится о зрении, а режим «темная комната» сделает ночные игровые сессии максимально комфортными.

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Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Телевизоры совместимы со смартфонами на ОС Android через Screen Mirroring и с устройствами iOS через AirPlay. Благодаря этим функциям можно организовать настоящий домашний кинотеатр или использовать телевизор в качестве проектора для встреч с друзьями и близкими, чтобы заново пережить приятные моменты.

Технология ThinQ на базе искусственного интеллекта позволяет контролировать работу устройства через мобильное приложение: регулировать громкость, переключать каналы и получать уведомления о важных событиях во время просмотра ТВ. Приложение использует технологию глубокого обучения для анализа предпочтений и истории просмотра пользователя, обеспечивая индивидуальный подход к формированию рекомендаций и подбору контента. ThinQ отображает список часто используемых приложений телевизора и помогает настроить доступ к наиболее важным из них. Пульт Magic Remote дает возможность управлять телевизором с помощью курсора, как компьютерной мышкой, или голосом с помощью микрофона.

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Три разъема HDMI 2.0 и два разъема USB обеспечивают подключение дополнительных устройств: игровых консолей, ноутбуков и внешних жестких дисков. Это расширяет мультимедийные возможности и улучшает качество просмотра контента.

Серия телевизоров Hyundai BU 7100 уже доступна для заказа на маркетплейсах и в магазинах партнеров.

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