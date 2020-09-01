LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото

Новейший лазерный проектор CineBeam 4K UHD (модель HU810P) компании LG Electronics (LG) создан для того, чтобы потребители могли в полной мере ощутить атмосферу кинотеатра при просмотре фильмов, наслаждаясь уютом собственного дома. Последнее обновление в популярной линейке проекторов LG с высоким разрешением оснащено функциями и технологическими новшествами, которые делают его идеальным вариантом для любителей кино и всех, кто проводит свой досуг дома. Помимо кинотеатрального качества изображения, эта модель предлагает легкий и удобный доступ к фильмам, представленным непосредственно на стриминговых сервисах. Это стало возможным благодаря ее совместимости с популярными приложениями для просмотра стримингового контента.

Лазерный 4K UHD CineBeam проектор LG предлагает насладиться разрешением 4K (3840x2160) до 300 дюймов (по диагонали) с яркостью 2700 люмен по стандарту ANSI. Устройство охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 благодаря двухканальной лазерной системе. Лазерный источник света проектора отличается чрезвычайно высокой надежностью и долговечностью. Срок его службы составляет около 20 тыс. часов.

Независимо от того, насколько ярко освещена комната, и насколько темная сцена на экране, благодаря новой технологии LG Adaptive Picture Pro проектор обеспечивает яркое и чистое изображение. Режим Iris Mode предлагает два предустановленных варианта настройки - режим яркого освещения и режим темной комнаты. С помощью этой технологии определяется уровень освещенности помещения для наилучшего качества изображения. При желании эта функция позволяет добиться эффекта присутствия в настоящем кинотеатре. Функция адаптивной контрастности автоматически настраивает каждый кадр для обеспечения оптимального соотношения контрастности в наиболее затемненных сценах.

Новейший лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD (модель HU810P)

Благодаря поддержке режимов Real Cinema и TruMotion новый проектор CineBeam от LG можно использовать для демонстрации фильмов в том виде, как их изначально задумывали режиссеры. Этого можно добиться, регулируя частоту кадров проецируемого изображения в соответствии с исходным источником на частоте 24 Гц. Режим TruMotion от LG особенно хорошо подходит для просмотра фильмов в жанре экшн. Проектор плавно и естественно обрабатывает быстрые движения и сцены в таких фильмах. Проектор поддерживает возможности воспроизведения различных популярных форматов HDR, включая HDR10 и HLG, а также технологию Dynamic Tone Mapping.

Для максимального удобства лазерный проектор CineBeam 4К UHD компании LG оснащен функцией беспроводного подключения к акустическим системам домашнего кинотеатра через WiSA и Bluetooth. При подключении через HDMI 2.1 с улучшенным реверсивным звуковым каналом (eARC) проектор предлагает изображение 4K в 10-битном цвете почти без потери качества звука. Установка проектора CineBeam в любом месте комнаты практически не требует никаких усилий. Достигается это благодаря его 1,6-кратному зуму и возможности смещать линзы объектива в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В проекторе используется новейшая платформа LG webOS 5.0, которая обеспечивает интуитивно понятное управление и навигацию, а также быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам, таким как Disney+ и YouTube. Проектор совместим с функциями Apple AirPlay 2 и Screen Share: они дают зрителям возможность транслировать контент со смартфонов и планшетов в кинематографическом качестве. С помощью программного обеспечения Auto Calibration II потребители смогут получить результаты, которые ранее были возможны только при профессиональной калибровке изображения.

«Наш новый проектор CineBeam одинаково хорош как при демонстрации ярко освещенных, так и темных сцен, обеспечивая качество изображения и поднимая качество просмотра на совершенно новый уровень, – сказал Чан Ик-Хван, старший вице-президент и руководитель ИТ-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. – В настоящее время на рынке нет аналогов нашему продукту. Это является свидетельством того, что компания LG продолжает внедрять инновации, меняющие жизнь людей к лучшему».