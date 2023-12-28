Скала^р - Скейлер - операционная система

В основе Скейлер лежит OpenScaler OS — локализованная версия свободного дистрибутива openEuler от одноименного российского независимого сообщества разработчиков. Скейлер — операционная система корпоративного класса, содержит компоненты для диагностики и тонкой настройки Машин (программно-аппаратных комплексов) Скала^р и использует технологии искусственного интеллекта. Они позволяют предотвращать критические ситуации, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сокращается в разы. Функциональная специализация Машин Скала^р позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счет этого надежность, производительность и безопасность комплекса.