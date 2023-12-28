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Скала^р Скейлер операционная система
В основе Скейлер лежит OpenScaler OS — локализованная версия свободного дистрибутива openEuler от одноименного российского независимого сообщества разработчиков. Скейлер — операционная система корпоративного класса, содержит компоненты для диагностики и тонкой настройки Машин (программно-аппаратных комплексов) Скала^р и использует технологии искусственного интеллекта. Они позволяют предотвращать критические ситуации, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сокращается в разы. Функциональная специализация Машин Скала^р позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счет этого надежность, производительность и безопасность комплекса.
СОБЫТИЯ
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Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1273 1
|Yamaha - Ямаха 110 1
|Композит 99 1
|Эра HD - Эра ХД 54 1
|Наумов Максим 100 2
|Дубенсков Пётр 19 2
|Сысоев Александр 50 1
|Беляева Татьяна 29 1
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
|Земля - планета Солнечной системы 10865 1
|Япония 13807 1
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