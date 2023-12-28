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Скала^р Скейлер операционная система

Скала^р - Скейлер - операционная система

В основе Скейлер лежит OpenScaler OS  — локализованная версия свободного дистрибутива openEuler от одноименного российского независимого сообщества разработчиков. Скейлер — операционная система корпоративного класса, содержит компоненты для диагностики и тонкой настройки Машин (программно-аппаратных комплексов) Скала^р и использует технологии искусственного интеллекта. Они позволяют предотвращать критические ситуации, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сокращается в разы. Функциональная специализация Машин Скала^р позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счет этого надежность, производительность и безопасность комплекса.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.12.2023 Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО 1
29.12.2022 «Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер» 1
23.12.2022 «Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 290 4
Samsung Electronics 11065 2
X Corp - Twitter 2938 2
Крок - Croc 1964 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Cambridge Audio 5 1
TI - Burr-Brown Corporation 18 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
i-Free Just AI 78 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
JVC Kenwood 422 1
Fostergroup 52 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 1
OpenScaler 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Композит 99 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 3
DivX - видеокодек 431 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
MKV - медиаконтейнер 187 2
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HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 2
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Huawei Euler OS 18 2
Google Picasa Web Albums 167 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
OpenScaler OS 7 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 1
Panasonic NeoPDP 11 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Yamaha DVD-проигрыватель 3 1
Samsung DVD-HD--проигрыватель 2 1
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 14 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 1
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Дубенсков Пётр 19 2
Сысоев Александр 50 1
Беляева Татьяна 29 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
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Ergonomics - Эргономика 1755 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
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