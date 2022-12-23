«Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня

«Скала^р» объявляет о выпуске машины баз данных «Скала^р МБД.П», использующей новую операционную систему корпоративного класса «Скейлер», в основе которой лежит открытая версия openScalerOS — доработанная версия китайского свободного дистрибутива openEuler от независимого российского сообщества разработчиков. Об этом CNews сообщили представители «Скала^р».

Операционная система «Скейлер» содержит компоненты для диагностики и тонкой настройки машины баз данных и использует технологии искусственного интеллекта. Они позволяют предотвращать критические ситуации или попытки нарушения политик информационной безопасности, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сократится в разы.

Благодаря сотрудничеству с открытым сообществом разработчиков и применению собственных программных разработок «Скала^р», компании удалось ускорить выпуск на рынок новой версии машины. Реализация данного подхода повысит эффективность эксплуатации продукта, снизив стоимость владения.

«Скала^р МБД.П»

Функциональная специализация машин «Скала^р» позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счет этого надежность, производительность и безопасность комплекса.

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«Усовершенствование системы управления машины баз данных “Скала^р МБД.П” позволило упростить эксплуатацию системы. Используя динамическую оптимизацию и адаптивную идентификацию отклонений мы смогли вывести управление на качественно новый уровень», — сказал Петр Дубенсков, технический директор «Скала^р».

Использование машин баз данных «МБД.П» с ОС «Скейлер» дает возможность заказчикам Скала^р улучшить информационную безопасность, сократить время на устранение сбоев, повысить эффективность работы персонала, и как результат получить снижение общей стоимости владения программно-аппаратным комплексом.