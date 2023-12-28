Разделы

ПО
|

Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО

Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявляет о включении операционной системы «Скейлер» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В основе «Скейлер» лежит OpenScaler OS — локализованная версия свободного дистрибутива openEuler от одноименного российского независимого сообщества разработчиков.

«Уже сегодня наши заказчики создают комплексные ИТ-инфраструктуры, используя возможности модульной платформы Скала^р, которая в ближайшей перспективе станет доступна по облачному принципу. Следующий вектор технологического совершенствования — нативное использование в модульной платформе различных архитектур оборудования: ARM, RISC-V, x86-64. Участие Скала^р в развитии российского дистрибутива Linux, основанного на пакетной базе openEuler и поддерживающего несколько вычислительных архитектур, — важный шаг в этом направлении», — отмечает Петр Дубенсков, директор по технологическим инновациям Скала^р.

«Скейлер» — операционная система корпоративного класса, содержит компоненты для диагностики и тонкой настройки Машин (программно-аппаратных комплексов) Скала^р и использует технологии искусственного интеллекта. Они позволяют предотвращать критические ситуации, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сокращается в разы. Функциональная специализация Машин Скала^р позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счет этого надежность, производительность и безопасность комплекса.

Российский открытый дистрибутив OpenScaler основан на продукте сообщества openEuler — крупнейшего сообщества разработчиков операционных систем в Китае. На данный момент openEuler занимает более 35% рынка серверных операционных систем и является ключевой операционной системой в Китае. Важной особенностью openEuler является нативная поддержка всех основных архитектур процессоров, включая x86, ARM, RISC-V, LoongArch и SW-64, а также его применимость для широкого спектра сценариев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

РСХБ отказывается от ПО IBM и Oracle. Система для обслуживания юридических лиц была разработана банком на Java

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности

«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании

Нелегальные и просроченные продукты будут автоматически блокироваться на кассах магазинов. ПО уже установлено

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Интервью с главой компании Fans Of Scents: как ИИ помогает выбрать «правильный» аромат

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной сетью — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще