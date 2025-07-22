Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности 1

Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках 1

Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K 1

Nvidia назвала количество устройств с технологией Nvidia 3D Vision 1

ASRock представила новую линейку неттопов на платформе Nvidia Ion 1

Canonical продает проприетарные кодеки для Ubuntu 1

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