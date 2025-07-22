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CyberLink


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности 1
01.12.2023 Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках 1
17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K 1
21.08.2020 8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM 1
11.02.2020 Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM 1
14.12.2015 Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо! 1
25.03.2011 Samsung разработала внешний Blu-ray-привод 1
07.02.2011 Plextor выпустила внешний Blu-ray-привод 1
10.12.2010 LaCie показала внешний USB-привод для записи Blu-ray 1
22.10.2010 Nvidia назвала количество устройств с технологией Nvidia 3D Vision 1
22.09.2010 Sony создала внешний портативный Blu-ray-привод для ноутбуков 1
09.09.2010 Выпущен первый миникомпьютер со встроенным Blu-ray-приводом 1
28.06.2010 Blu-ray диски будут вмещать 128 Гб данных 1
16.06.2010 Samsung объединила DVD и Blu-ray 1
01.06.2010 Будущее 3D-компьютеров определили Nvidia и Microsoft 1
23.12.2009 HP Pavilion dv8 – "павильон" развлечений 1
10.11.2009 ASRock представила новую линейку неттопов на платформе Nvidia Ion 1
22.09.2008 «Аксофт» продвигает ПО CyberLink в России и странах СНГ 1
18.09.2008 Canonical продает проприетарные кодеки для Ubuntu 1
04.06.2008 K-Lite Mega Codec Pack 3.9.5: бесплатный пакет кодеков 1
16.04.2008 K-Lite Mega Codec Pack 3.9.0: бесплатный пакет кодеков 1
04.04.2008 CyberLink выпустила PowerDVD 8 1
24.12.2007 K-Lite Codec Pack Full 3.6.2: обновленный пакет кодеков 1
12.11.2007 Creative пополняет линейку звуковых карт X-Fi 1
02.11.2007 CyberLink выпустила новое приложение YouCam для работы с веб-камерами 1
10.10.2007 Sony выпускает Blu-ray-привод второго поколения 1
18.05.2007 PowerDVD Ultra включил поддержку PureVideo HD 1
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7 1
09.02.2007 CyberLink PowerDVD Ultra столкнулся с проблемами 1
17.07.2006 Sony и Panasonic лицензировали новый формат записи видео 1
28.04.2004 Вендор Linux приобрел лицензию на ПО от Microsoft 1
15.07.2002 AlphaData анонсировала продажи нового USB ТV/FM-тюнера 1
09.10.2001 Привод DVD100i от HP будет работать с PowerDVD 3.0 1
17.07.2001 Microsoft стала лучше относиться к MP3 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

CyberLink и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10416 7
Nvidia Corp 3606 5
Sony 6583 5
Microsoft Corporation 24956 4
ViewSonic 312 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 2
Dell EMC 5055 2
LG Electronics 3645 2
HP Inc. 5725 2
Toshiba Corporation 2939 2
Acer Group - Acer Inc 2591 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 332 2
ASRock 52 2
Corel Corporation - InterVideo 19 2
Xiaomi 1845 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Sharp Corporation 1043 1
Apple Inc 12333 1
Amazon Inc - Amazon.com 3072 1
Intel Corporation 12358 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
AMD - Advanced Micro Devices 4350 1
GoPro Inc 60 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Canon 1406 1
Canonical 209 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 358 1
Adobe Systems 1562 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 27 1
Zotac 22 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
RealNetworks Products and Services 353 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Цифра ГК 2496 1
LaCie 74 1
Creative Technology 270 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 20
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1510 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6153 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7562 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25173 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4647 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10989 6
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3932 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14712 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12691 4
DDR - Double data rate 2824 4
DivX - видеокодек 430 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3957 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9637 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3604 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7477 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24919 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14120 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9953 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17492 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10303 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1052 3
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 234 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1989 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6115 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 2
Cyberlink PowerDVD 41 11
Microsoft Windows 16026 7
Microsoft Windows XP 2412 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 3
Cyberlink MPEG-2 3 3
Samsung Cyberlink Powerproducer 3 3
Codec Guide - K-Lite Codec Pack 11 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 2
Google YouTube - Видеохостинг 2833 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 952 2
Google Android 14385 2
Apple iOS 8028 2
Linux OS 10367 2
Dell Alienware 136 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Adobe Premiere 112 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 2
Nvidia ION 51 2
CyberLink MediaShow - CyberLink MediaSuite 2 2
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 30 2
Microsoft Windows 7 1988 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 280 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 149 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
Microsoft Windows 10 1824 1
IBM DB2 372 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1588 1
Google Play - Google Store - Android Market 3375 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Корольков Вадим 2 1
Мельникова Анастасия 421 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 4
Китай - Тайвань 4068 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 2
Япония 13401 2
Южная Корея - Республика 6755 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 1
Европа 24450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4187 2
Видеокамера - Видеосъёмка 702 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3567 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1176 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 632 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6691 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4807 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3083 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 209 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 1
BleepingComputer - Издание 381 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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