Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K

Жизнь без Blu-ray Ultra HD

Корпорация Intel отказалась от поддержки расширения SGX в своих настольных процессорах Core 11 (Rocket Lake) и 12 (Alder Lake) поколений из соображений безопасности. Одним из не вполне очевидных последствий такого решения, как пишет Bleeping Computer, стала невозможность воспроизведения на ПК с чипами данных семейств видеодисков Blu-ray в разрешении 4K (Ultra HD, UHD).

Все UHD-диски формата Blu-ray по требованию BDA – ассоциации разработчиков стандарта – защищены DRM (Digital Rights Management, технические средства защиты авторских прав). Для воспроизведения таких дисков целевая система должна поддерживать целый ряд технологий: улучшенная система доступа к содержимому (Advanced Access Content System, AACS), защита широкополосного цифрового контента (HDCP) версии 2.2, Intel SGX (Software Guard Extensions).

Технология Intel SGX обеспечивает аппаратное шифрование данных, изолируя код приложения и данные в защищенной области памяти (анклаве). Intel SGX позволяет защищать такие анклавы от системных процессов, выполняемых с повышенным уровнем привилегий.

Когда исчезла поддержка SGX

Журналисты Bleeping Computer обратили внимание на то, что на странице спецификаций процессоров новейшего семейства процессоров Intel Alder Lake, представленного в октябре 2021 г., технология Intel SGX значится в числе устаревших (Deprecated) и более не поддерживаемых. Аналогичная ситуация и с процессорами Intel 11 поколения.

Intel Software Guard Extensions значится в числе устаревших технологий

Таким образом, на сегодняшний день просмотр дисков Blu-ray Ultra HD без использования специализированного аппаратного плеера доступен владельцам машин на базе процессоров Intel Core 7000, 8000, 9000 и 10000. Чипы серии 6000 не подходят, поскольку не поддерживают технологи ю HDCP 2.2. Процессоры традиционно конкурирующей с Intel компании AMD никогда не поддерживали SGX, соответственно и на роль основы платформы для воспроизведения Blu-ray Ultra HD не годятся.

Расширение SGX присутствовало в процессорах Intel, начиная с семейства Skylake (шестое поколение), увидевшего свет в 2016 г. В начале того же года на рынке появились первые компакт-диски Blu-ray Ultra HD с фильмами в разрешении 3840x2160 пикселей при 60 кадрах в секунду. Примечательно, что Blu-ray-диски нового типа не имели региональных ограничений в отличие от обычных Blu-ray (1080p) и DVD (480p).

Причина отказа от технологии

По мнению журналистов Bleeping Computer, отказ Intel от дальнейшей поддержки SGX в десктопных процессорах связан с выявлением большого количества уязвимостей, так или иначе связанных с данной технологией. Об одной из них, получившей название LVI (Load Value Injection, инъекция заданной нагрузкой), CNews писал в марте 2020 г.

LVI позволяет злоумышленникам при определенных условиях изменять нормальное выполнение программ, чтобы выводить данные, которые по идее должны надежно храниться в SGX-анклавах. К такой информации могут относиться пароли, приватные ключи или сертификаты безопасности.

Примечательно, что серверные процессоры Intel Xeon Scalabale третьего поколения, вышедшие в 2021 г., технологию SGX поддерживают.

Рекомендации CyberLink

Сотфверная компания CyberLink дополнила список часто задаваемых вопросов (FAQ) на своем сайте в связи с возникшей проблемой дальнейшей поддержки Blu-ray Ultra HD популярным видеоплеером PowerDVD, разработкой которого она занимается. Строго говоря, CyberLink расписалась в своей беспомощности – что-либо сделать для сохранения функции воспроизведения Blu-ray Ultra HD в PowerDVD компания не может по объективным причинам.

CyberLink рекомендует использоваться все еще поддерживающие SGX процессоры и не обновляться до операционной системы Windows 11, поскольку будущие апдейты могут в конечном счете заблокировать поддержку SGX на уровне драйверов или микропрограммы чипа.

Кому нужны Blu-ray-диски в 2022 году

Несмотря на резкий в последнее время рост популярности стриминговых сервисов, которые позволяют смотреть фильмы, сериалы и записи музыкальных концертов через интернет, в том числе и в качестве 4K, метод дистрибуции контента на физическом носителе в целом и на дисках Blu-ray, в частности, вряд ли можно считать мертвым.

Диски Blu-ray и DVD по-прежнему востребованы среди коллекционеров и просто людей, не желающих ставить себя в зависимость от доступности интернет-подключения и наличия подписки на стриминговые сервисы, а также взаимоотношений платформы с правообладателями.

Как пишет Business Insider, до сих пор покупающие физические копии фильмов ценители отмечают, что качество видеоконтента на Blu-ray Ultra HD значительно лучше по сравнению с той картинкой, которую предлагают интернет-площадки в разрешении 4K, благодаря более высокому битрейту.

Хоть спрос на физические носители и падает, крупные киностудии продолжают выпускать свои фильмы на Blu-ray по окончании театрального проката. Так, по итогам 2021 г. три наиболее популярных фильма – Wonder Woman 1984 («Чудо-женщина 1984»), The Croods: A New Age («Семейка Крудс: Новоселье») и Godzilla vs Kong («Годзилла против Конга»), вышедших на Blu-ray, принесли правообладателям суммарно почти $52 млн (свыше 2 млн физических копий) в одних только США.

Годом ранее бестселлером стала вторая часть мультипликационного фильма Frozen («Холодное сердце»), разошедшаяся в США тиражом почти в 2,4 млн экземпляров и принесшая создателям около $52 млн.