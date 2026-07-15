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Корольков Вадим

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России 1
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
22.09.2008 «Аксофт» продвигает ПО CyberLink в России и странах СНГ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корольков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 2
Trend Micro 651 1
АйТи 1517 1
Associates Distribution 11 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 41 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 1
Softline - Софтлайн 3709 1
9553 1
CyberLink 37 1
Газпром ПАО 1488 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 453 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7905 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2676 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1525 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5624 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5906 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26220 1
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Графический редактор - Graphic Editor 116 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1663 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6451 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 1
Cyberlink PowerDVD 42 1
ФЛАТ - FLAT Phone 16 1
CyberLink MediaShow - CyberLink MediaSuite 2 1
Cyberlink PowerDirector 10 1
Шабанов Илья 60 1
Прибочий Михаил 44 1
Кочетков Владислав 248 1
Боровиков Игорь 136 1
Симонов Сергей 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5552 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12258 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3940 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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