Индексная книга (каталог) CNews*
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Корольков Вадим
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
|«Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России 1
|14.01.2010
|«Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
|22.09.2008
|«Аксофт» продвигает ПО CyberLink в России и странах СНГ 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Корольков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 2
|Trend Micro 651 1
|АйТи 1517 1
|Associates Distribution 11 1
|ФЛАТ - FLAT - Flat Software 41 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5626 1
|Softline - Софтлайн 3709 1
|1С 9553 1
|CyberLink 37 1
|Газпром ПАО 1488 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
|Cyberlink PowerDVD 42 1
|ФЛАТ - FLAT Phone 16 1
|CyberLink MediaShow - CyberLink MediaSuite 2 1
|Cyberlink PowerDirector 10 1
|Шабанов Илья 60 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Боровиков Игорь 136 1
|Симонов Сергей 9 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.