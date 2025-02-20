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Кибердом

Кибердом

Отраслевой мультивендорный кибербез-хаб для взаимодействия экспертов информационной безопасности и IT, бизнеса, государства и будущих кадров. 


20.02.2025 Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
11.07.2024 «Кибердом» и «Биржа ИБ и IT-стартапов»: новый альянс крупных ИБ-проектов 3
20.03.2024 Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности 3
08.12.2023 «Сколково» и «Кибердом» займутся привлечением инвестиций в ИБ-стартапы 4
16.11.2023 Moscow Hacking Week: как изменится грядущий Standoff 2
19.10.2023 В Москве открылась первая площадка для специалистов по кибербезопасности – «Кибердом» 2
02.05.2023 В России появится первая мультивендорная площадка, представляющая интересы всей отрасли кибербезопасности 3

Публикаций - 8, упоминаний - 19

Кибердом и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Рапид Био 101 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Sila Sveta - Сила Света 4 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 140 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 40 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1485 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 652 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 544 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 33 1
Adata Swordfish SSD 19 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 1
Калмыков Сергей 12 3
Каем Кирилл 34 1
Ковшов Григорий 2 1
Орденова Ольга 1 1
Сергеев Юрий 11 1
Колесниченко Станислав 5 1
Шадаев Максут 1015 1
Молчанова Елена 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Сон - Somnus 429 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
Киберучения 93 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1234 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2495 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1087 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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