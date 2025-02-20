Кибердом
Отраслевой мультивендорный кибербез-хаб для взаимодействия экспертов информационной безопасности и IT, бизнеса, государства и будущих кадров.
Кибердом и организации, системы, технологии, персоны:
|Калмыков Сергей 12 3
|Каем Кирилл 34 1
|Ковшов Григорий 2 1
|Орденова Ольга 1 1
|Сергеев Юрий 11 1
|Колесниченко Станислав 5 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Молчанова Елена 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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