Sk Capital инвестирует 5 млрд руб в «Сайберус»

Sk Capital (группа ВЭБ.РФ) инвестирует 5 млрд рублей в АО «Сайберус», получая миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале. Средства будут направлены на развитие «Сайберуса» через M&A-сделки с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности и ИТ, а также на поддержку экспорта российской ИБ-индустрии в дружественные страны. Сделка является логичной систематизацией сотрудничества, которое велось партнерами в последние несколько лет. Об этом CNews сообщили представители «Сайберуса».

Для Sk Capital этот шаг в полной мере отражает стратегические приоритеты в области поддержки формирования и развития технологических холдингов, обеспечивающих национальное лидерство в ключевых отраслях и обладающих высоким экспортным потенциалом. Сделка нацелена на реализацию программы инвестиций по одному из приоритетных направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 г. – достижение технологического лидерства.

«Sk Capital рассматривает кибербезопасность как одну из ключевых стратегических отраслей, где Россия способна не только обеспечить собственный суверенитет, но и занять прочные позиции на глобальном рынке. Необходимо формировать технологические холдинги в секторах, где уже есть задел и экспортный потенциал. «Сайберус» – пример такой модели, он объединяет сильных игроков, развивается как технологический холдинг и последовательно работает над расширением международного присутствия. Для нас это инвестиция в рост, экспорт и системную трансформацию отрасли», – сказал Егор Попов, исполнительный директор Sk Capital.

«Сайберус» основан в 2022 г. консорциумом частных инвесторов из технологического сектора. Сегодня «Сайберус» объединяет игроков рынка ИБ и формирует экспортную выручку за счет реализации проектов по созданию суверенной индустрии кибербезопасности в дружественных странах. В настоящий момент «Сайберус» ведет работу с партнерами в более чем 40 странах мира. Портфель «Сайберуса» состоит из восьми компаний, включая Positive Technologies и F6, центр развития индустрии кибербезопасности «Кибердом», а также другие проекты и перспективные стартапы.

«Для «Сайберуса» эта сделка не просто инвестиция, а подтверждение того, что у нас с коллегами единое понимание развития стратегически важной для страны отрасли. Кибербезопасность – это не надстройка, а основа цифрового суверенитета, технологического будущего и лидерства России на международной арене. Мы как частный бизнес разделяем эту логику: наша задача – не просто создавать эффективные решения, но и системно развивать отрасль в партнерстве, с фокусом на экспорт и технологическое лидерство. Мы ценим оказанное доверие и считаем важным не просто соответствовать ожиданиям, а всегда быть на шаг впереди, чтобы российская кибербезопасность оставалась в числе самых сильных в мире», – сказал Владислав Колесников, исполнительный директор «Сайберуса».