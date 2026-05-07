«Кибердом» запускает исследование практик управления киберрисками

«Кибердом» объявил о запуске исследования, посвященного управлению финансовыми последствиями кибератак в российских компаниях. Проект направлен на изучение того, как бизнес справляется с рисками, связанными с киберинцидентами, и какую роль в этих процессах играет киберстрахование. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Цель исследования — зафиксировать реальные практики бизнеса: от инвестиций в техническую защиту и формирования резервных фондов до использования киберстрахования и передачи ответственности подрядчикам. Отдельное внимание уделяется барьерам, сдерживающим распространение киберстрахования, и факторам, влияющим на выбор страховых партнеров.

Причиной запуска исследования стали рост числа кибератак и усиление их финансовых последствий для бизнеса. Несмотря на это, отношение к киберстрахованию на рынке остается неоднозначным: часть компаний рассматривает его как дополнительный уровень защиты, другие считают недостаточно прозрачным инструментом, а значительная доля бизнеса пока не выработала системного подхода к управлению такими рисками.

Опрос охватывает широкий круг тем, включая текущие подходы респондентов к управлению киберрисками, процессы принятия решений, приоритетные типы угроз, а также критерии и уровень осведомленности о существующих страховых продуктах на рынке. Отдельный блок вопросов посвящен причинам отказа от киберстрахования, среди которых могут быть недостаточная прозрачность условий, недоверие к экспертизе страховых компаний, сложность оформления и отсутствие ощутимой потребности.

К участию в исследовании приглашаются директора по информационной безопасности, ИT-директора, руководители и основатели компаний в сфере кибербезопасности, а также специалисты в этой области. Опрос проводится анонимно, при этом участники по желанию могут оставить контактные данные.

Результаты исследования будут представлены на закрытом мероприятии в «Кибердоме». Участники опроса получат приглашение на мероприятие и возможность сопоставить собственные подходы к управлению киберрисками с практиками рынка.

