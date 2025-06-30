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Каждый пятый россиянин хочет стать белым хакером

Эксперты коммуникационного агентства «Дела PR» и проекта «Кибердом», который объединяет кибербез-комьюнити, общество, бизнес и государство, провели совместное исследование и выяснили, как молодые люди относятся к профессии хакера и что знают о ней. Об этом CNews сообщили представители «Дела PR».

В исследовании приняли участие 2248 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 34 лет. Респонденты из всех регионов страны.

Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. Половина (49%) полагает, что профессия этичного хакера позволяет много зарабатывать, почти каждый четвертый (23%) отмечает социальную значимость этой деятельности, ее важность для общества в целом. А 20% видят новую профессию модной, 15% — уникальной. Перспектив в этой сфере не видят только 9% молодых россиян.

Треть опрошенных (36%) призналась, что расширяет свои знания и читает материалы о белых хакерах. Еще 26% признаются, что с удовольствием получали бы больше сведений о киберисследованиях. А 20% хотели бы сами стать профессиональными хакерами и внести свой вклад в кибербезопасность компаний и организаций. У оставшихся 18% эта деятельность не вызывает интереса.

При этом в целом о существовании белых хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них.

«Сегодня белые хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о белых хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев. На самом деле есть этичные хакеры, которые занимаются исследованиями, и по сути являются главным человеческим капиталом киберсуверенитета страны . Они проверяют устойчивость системы к взлому, обеспечивая проактивный подход к информационной безопасности. Благодаря белым хакерам бизнес получает возможность оценить устойчивость своих систем до того, как произойдет атака, и выстроить не номинально-галочную, а на самом деле результативную кибербезопасность, измеримую в самых понятных бизнесу единицах - деньгах. Необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей», — сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».

Как люди относятся к хакерам

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В последние годы мнение о хакерах стало меняться — половина опрошенных говорит о них положительно. Каждый пятый высказывает нейтральное отношение, а треть респондентов высказывает негативное отношение.

По мнению 60% молодых людей, созданию негативного образа хакера способствовали кино и сериалы. Многие отметили, что пониманию сути профессии мешает и недостаток информации. Так, 32% респондентов сказали, что СМИ практически не рассказывают о пользе белого хакинга. Из-за новизны темы и недостатка сведений люди пока не разобрались в новом направлении (36%). Еще 12% опрошенных отметили недостаточное правовое регулирование этой сферы.

Белый хакер — профессия будущего

Сегодня профессия белого хакера привлекает в первую очередь своей интеллектуальностью. Так ответили 58% опрошенных. Также респонденты отметили растущую востребованность специалистов по киберисследованиям (35%), высокую оплату труда (29%). Каждый десятый уверен, что хакеры-исследователи делают благородное дело, так как помогают государству и бизнесу повышать устойчивость ИТ-систем и инфраструктуры. А 7% признались, что их привлекает азарт этой деятельности.

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