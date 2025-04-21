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Калмыков Сергей



21.04.2025 Зачем учить управленцев и менеджеров кибербезопасности: «Кибердом» запускает собственную академию 1
11.07.2024 «Кибердом» и «Биржа ИБ и IT-стартапов»: новый альянс крупных ИБ-проектов 1
08.12.2023 «Сколково» и «Кибердом» займутся привлечением инвестиций в ИБ-стартапы 1
02.05.2023 В России появится первая мультивендорная площадка, представляющая интересы всей отрасли кибербезопасности 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 1
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 1
27.11.2020 «Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 1
07.10.2020 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 1
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 1
03.02.2020 «Росэлектроника» выводит на рынок систему корпоративных коммуникаций с функцией распознавания лиц 1
14.09.2012 Inpas International поставила более 47 тыс. лицензий на ПО Unipos в Нигерию 1
21.10.2009 Сергей Калмыков: Новым рынкам нужны легкие и гибкие продукты 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Калмыков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 152 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Verifone 61 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Ракурс НПФ 162 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Beorg - Биорг 115 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Кибердом 9 3
Petrol 5 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
Рапид Био 102 1
Unified Payments Services 1 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3095 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8788 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3008 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1226 1
Умные платформы 1731 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 382 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4865 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7328 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4479 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8240 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2214 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11267 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1089 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12905 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 575 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3660 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 330 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2450 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1317 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 9 1
ITG Group - INPAS Event 3 1
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