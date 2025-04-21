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Калмыков Сергей
Калмыков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кибердом 9 3
|Petrol 5 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
|Рапид Био 102 1
|Unified Payments Services 1 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
|ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 9 2
|Oracle Java - язык программирования 3120 1
|ITG Group - INPAS Card Master - INPAS Application Master 1 1
|Новак Александр 28 1
|Куликов Владимир 2 1
|Ковалев Илья 2 1
|Каем Кирилл 37 1
|Ковшов Григорий 2 1
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