В России появится первая мультивендорная площадка, представляющая интересы всей отрасли кибербезопасности

В Москве впервые в мире появится проект «Кибердом», который централизованно поможет российскому бизнесу в создании результативных систем безопасности и повышении уровня киберграмотности, займется продвижением российских технологий в области кибербезопасности за рубежом, решением общих для отрасли задач и привлечением молодых кадров в индустрию. Все эти цели стали особенно актуальными на фоне роста количества кибератак на российский бизнес и объекты критической инфраструктуры, ухода зарубежных игроков, прогнозируемого роста рынка и инвестиционной привлекательности индустрии кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

«Миссия проекта – стать нейтральной средой, чтобы построить сильный бренд российской кибербезопасности и безопасный цифровой мир для людей и бизнеса. Надеемся, что проект станет настоящим домом для компаний и профессионалов, готовых совместно развивать российскую кибербезопасность. «Кибердом» - первая «вневендорная» индустриальная площадка, которая строится на деньги частных инвесторов из разных отраслей бизнеса. Это один из первых примеров инвестиционной привлекательности кибербеза как отрасли в целом. В проекте нет и не планируется компаний ИБ-вендоров, чтобы сохранить представленность всей индустрии в целом для построения настоящего кибербез-хаба федерального уровня, первый из которых откроется в Москве осенью этого года», — сказал генеральный директор проекта Сергей Калмыков.

Первый в мире кибербез-хаб площадью 2400 кв м. для многостороннего взаимодействия планируется к официальному открытию осенью 2023 г. в центре Москвы в районе метро 1905 г., а техническое открытие состоится летом 2023 г. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд руб. ​​

Хаб для профессионалов кибербезопасности

«Кибердом» станет средой для безопасного обмена опытом, чтобы индустрия в синергии смогла отвечать на реальные вызовы, развиваться и становится инвестиционно привлекательной отраслью.

Чтобы создать возможности для честного обмена опытом, площадка в том числе будет работать в формате закрытых клубов. Компании смогут проводить пилотное тестирование своих новейших разработок, интегрировав их в инфраструктуру «Кибердома». Это позволит получить результаты тестирования новых продуктов как с точки зрения безопасности, так и пользовательского опыта в целом.

Точка входа в индустрию для бизнеса

Для бизнеса «Кибердом» станет точкой входа в индустрию кибербезопасности. Проект поможет бизнесу познакомиться сразу с целым спектром продуктов и самыми последними разработками от разных вендоров на одной площадке круглогодично. Это позволит компаниям тратить меньше времени на поиск и сравнение продуктов и формировать целостные результативные системы безопасности, отвечающие современным кибервызовам.

Проект дает бизнесу возможность интегрировать свою команду в индустриальное коммьюнити – получить возможность ежедневного развития и общения в различных форматах. Это и нетворкинг с ведущими профессионалами индустрии, и участие в ключевых событиях отрасли. «Кибердом» в первый год после открытия объединит несколько тысяч участников сообщества и предложит более 80 мероприятий в год.

Для честного обмена опытом в индустрии площадка в том числе будет работать в формате закрытых клубов. Так, специалисты смогут обсуждать проблемы, которые не входят в повестку привычных отраслевых конференций.

Киберполигон

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«Кибердом» представит первый в России фиджитал киберполигон для полного погружения в мир кибербезопасности, демонстрации хакерских атак в максимально реалистичных условиях и как часть образовательной инфраструктуры. Особенность полигона «Кибердома» — возможность увидеть актуальные киберугрозы и системный подход к защите от них даже непрофессионалам индустрии благодаря понятной визуализации и уникальному интерактивному формату. Киберполигон создается совместно с одной из самых известных команд в сфере мультимедийного дизайна в России и мире — Sila Sveta.

Новый формат полигона и технологическое оснащение проекта позволят наглядно погружать руководителей и владельцев бизнеса в сложные вопросы цифровой защиты своих услуг и сервисов.

Диалог государства и отрасли

Сегодня, когда обеспечение кибербезопасности страны становится одной из стратегических задач, очень важно создать условия для неформального диалога государства, индустрии и бизнеса. Это позволит найти оптимальные и эффективные решения, которые не будут препятствовать развитию новых технологий и отрасли в целом. Также на площадке будут представлены новые технологии для кибербезопасности «умных городов», которые могут стать частью федеральных проектов.

Кадры для отрасли

«Кибердом» ставит своей целью объединить на своей площадке программы образования молодых кадров и бизнеса в области кибербезопасности в разных форматах с учетом последних технологий геймификации и интерактивных погружающих шоу. Это поможет привлечь таланты в отрасль для ее развития. Молодые кадры, кто еще определяется со специальностью, также смогут больше узнать об отрасли в рамках менторских встреч с экспертами, тематических митапов, проявить себя в чемпионатах и хакатонах.

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Проект также представит интерактивный «Немузей» о прошлом, настоящем и будущем кибербезопасности, где каждый посетитель сможет взаимодействовать с экспонатами и узнать про разные способы взлома и защиты.