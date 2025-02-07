Phygital Фиджитал от английского physical и digital сочетание цифровых и физических каналов
Россия первой в мире признала фиджитал официальным видам спорта в 2023 году, а для его развития уже создана Всероссийская федерация фиджитал спорта (ВФФС). В регионах России в 2023 году действует 70 отделений федерации. Фиджитал может способствовать продвижению среди обучающихся профессий в сфере ИТ, робототехники, инженерии, а также развитию в вузах кросс-функциональных направлений.
Phygital и организации, системы, технологии, персоны:
|ВФФС - Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта 1 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 210 1
|Юнов Константин 45 3
|Катасонов Сергей 19 2
|Туран Марина 5 2
|Чернышенко Дмитрий 566 2
|Коробов Евгений 31 2
|Осипов Павел 4 2
|Верхошинский Владимир 14 1
|Молодцов Александр 19 1
|Исаков Илья 1 1
|Цыбульников Вячеслав 76 1
|Высоцкий Егор 2 1
|Николаев Данила 3 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Осин Денис 19 1
|Пятков Иван 27 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Калмыков Сергей 12 1
|Магурян Василий 16 1
|Большаков Василий 10 1
|Лоза Наталья 2 1
|Васильев Артем 18 1
|Матыцин Олег 6 1
|Воронин Павел 139 1
|Минин Михаил 10 1
|Колесников Олег 20 1
|Солодов Владимир 11 1
|Конышев Владимир 3 1
|Сахнов Константин 5 1
|Юрецкий Алексей 12 1
|Столяров Игорь 1 1
|Авдеев Артем 1 1
|Хамитов Амир 1 1
|Фокеев Михаил 2 1
|Журавский Михаил 1 1
|Путин Владимир 3184 1
|Спиридонов Леонид 1 1
|Колесникова Кристина 1 1
|Гузаиров Айдар 56 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Билалов Марат 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
|Парламентская газета 28 1
|Ведомости 1012 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 50 1
|ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
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