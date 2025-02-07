Россия первой в мире признала фиджитал официальным видам спорта в 2023 году, а для его развития уже создана Всероссийская федерация фиджитал спорта (ВФФС). В регионах России в 2023 году действует 70 отделений федерации. Фиджитал может способствовать продвижению среди обучающихся профессий в сфере ИТ, робототехники, инженерии, а также развитию в вузах кросс-функциональных направлений.