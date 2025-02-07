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Phygital Фиджитал от английского physical и digital сочетание цифровых и физических каналов


Россия первой в мире признала фиджитал официальным видам спорта в 2023 году, а для его развития уже создана Всероссийская федерация фиджитал спорта (ВФФС). В регионах России в 2023 году действует 70 отделений федерации. Фиджитал может способствовать продвижению среди обучающихся профессий в сфере ИТ, робототехники, инженерии, а также развитию в вузах кросс-функциональных направлений.


07.02.2025 Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
28.10.2024 Студенты Университета управления ТИСБИ разработали стартап-проект онлайн-платформы для геймеров 1
15.10.2024 ИT-специалистов мотивирует, когда их работа помогает обществу 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
23.05.2024 «Росэлектроника» показала российскую платформу для управления доменной инфраструктурой 1
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры 1
12.03.2024 «Таттелеком» покрыл связью площадки «Игр будущего» и увеличил скорость мобильного интернета для татарстанцев 1
06.03.2024 Wildberries предоставила финалистам «Игр Будущего» по спортивному программированию стажировку в компании 1
29.02.2024 Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России 2
22.12.2023 Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России 1
28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
20.10.2023 Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми 1
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке 1
28.06.2023 МТС подведет итоги Международного акселератора по развитию XR-технологий 2
21.06.2023 Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе» 1
16.05.2023 В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта 2
02.05.2023 В России появится первая мультивендорная площадка, представляющая интересы всей отрасли кибербезопасности 1
26.01.2023 Ежемесячная активная аудитория VK Play составила 11 млн пользователей 1
05.10.2022 Министр спорта Олег Матыцин и робот «Промобот» открыли фиджитал-центр в Кузбассе 2
01.09.2022 «М.Видео» первым в России открыл магазин электроники в виртуальной вселенной 1
19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки 1
28.04.2022 «Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1
22.02.2022 «Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов 1
20.01.2022 «Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет» 1
23.12.2020 «Билайн бизнес» запустил сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз 1
23.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз 1
23.11.2020 Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
16.06.2020 Альфа-банк открыл первый Phygital-офис 3

Публикаций - 32, упоминаний - 39

Phygital и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 5
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 5
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8758 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Apple Inc 12124 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 2
Ростелеком 9724 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
ИКС 321 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
iFellow - АйФэлл 42 1
Yandex - Яндекс 7382 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
Promobot - Промобот 139 1
Roblox Corporation 43 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
NetEase 33 1
Tencent 158 1
Sony 6549 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Google LLC 11807 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
PUBG Corporation 43 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
InnoSTage - Инностейдж 145 1
Basis - Скала софтвер 11 1
Альфа-Банк 1774 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 2
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 2
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Нетмонет 10 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 1
Газпром - МТС Live Холл 11 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2365 1
Кибердом 7 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 1
Auchan Holding - Ашан Авто 5 1
Sila Sveta - Сила Света 4 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 378 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Ак Барс Банк 272 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 110 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
ВФФС - Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 24
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