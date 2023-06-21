Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе»

Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе», что позволит списывать и начислять бонусы за покупки. Такая возможность с 21 июня 2023 г. стала доступна всем пользователям кассового программного обеспечения Frontol 6 и xPOS 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Запуск собственной программы лояльности даст возможность розничному бизнесу создать скидочную систему без затрат на разработку специального приложения — весь функционал будет доступен через приложение Ozon. Кроме того, это позволит продавцам синхронизировать онлайн и офлайн точки, делать таргетированные рассылки по клиентам, а покупателям — списать накопленные бонусы в физическом магазине или на маркетплейсе Ozon.

Установить программу лояльности можно как на один товар, так и на ряд позиций. Размер бонусов, которые будут начислены за покупку, продавец устанавливает самостоятельно.

Чтобы воспользоваться программой лояльности, покупателю на кассе достаточно показать экран приложения Ozon с QR-кодом. Отсканировав его, кассир может начислить или списать бонусы, в зависимости от пожеланий клиента.

Программа доступна для розничных магазинов, заведений общественного питания и сферы услуг, которые используют кассовое ПО «Атол», интегрированное с бонусной программой Ozon: Frontol 6 и xPOS 3.0.

Артем Авдеев, руководитель направления систем лояльности Ozon: «Мы продолжаем масштабировать сервис по созданию программ лояльности для бизнеса «Бонусы в городе». Интеграция с «Атол» — важный этап, который позволит расширить охват сервиса. Синергия наших возможностей даст доступ к развитию собственных программ лояльности большему количеству предпринимателей для привлечения новых и удержания текущих клиентов».

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Михаил Фокеев, руководитель направления департамента решений для ритейла «Атол»: «Интеграция решений «Атол» с сервисом Ozon — важный шаг на пути развития phygital-продаж. Она позволяет улучшить пользовательский опыт и обеспечить возврат покупателей. Такое решение значительно расширяет воронку продаж, что приведет к повышению прибыльности торговой точки».

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«Атол» («Автоматизация торговли и логистики») — разработчиков технологий для обмена товарами и услугами. Более 21 г. «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.