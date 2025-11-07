Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фокеев Михаил
СОБЫТИЯ
Фокеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 297 2
|SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
|АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
|АТОЛ Frontol 58 1
|Microsoft Windows 2000 8662 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.