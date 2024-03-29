«Атол» запускает инновационную платформу сервисов на основе искусственного интеллекта для ритейл-бизнеса

ИТ-компания «Атол» интегрировала собственное ПО Frontol c платформой сервисов на основе искусственного интеллекта SWiP, где важным модулем является инновационная программа лояльности. Это первое в своем роде решение на рынке, которое позволяет магазинам интегрировать передовые технологии и механики лояльности в свои бизнес-процессы всего за два клика. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

Клиенты компании, использующие ПО Frontol теперь могут подключить систему лояльности SWiP для управления и привлечения клиентов. Это открывает новые возможности для увеличения жизненной ценности клиентов (LTV), увеличения выручки за счет повторных покупок верных покупателей и сокращения затрат до 30% благодаря гибким настройкам акции.

SWiP использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы предложить клиентам персонализированные предложения, учитывая их предпочтения и историю покупок. Такой подход не только привлекает новых клиентов, но и гарантирует повторные покупки с конверсией более 50%, что положительно сказывается на выручке магазинов.

Интегрированная в периферию «Атол» система лояльности также помогает повысить активность редких покупателей и вернуть ушедших клиентов. Благодаря возможностям искусственного интеллекта, система SWIP анализирует поведение клиентов, определяет факторы, влияющие на их уход, и предлагает индивидуальные акции на любимые товары клиентов и предложения для удержания клиентов.

Михаил Фокеев, руководитель направления департамента решений для ритейла «Атол»: «Платформа сервисов с процессингом лояльности на базе искусственного интеллекта — это новый этап в развитии нашего бизнеса. Мы уверены, что инновационные возможности помогут нам не только привлекать клиентов, но и удерживать их, повышая активность и лояльность. Мы видим использование ИИ в ритейле как ключевой элемент нашей стратегии роста и уверены, что эти решения привнесут новый уровень персонализации и удовлетворенности наших клиентов».

Максим Преображенский, директор по маркетингу «Атол»: «Мы уверены, что новая система лояльности на основе искусственного интеллекта SWIP от «Атол» преобразит ритейл-бизнес. Наше инновационное решение позволит магазинам быстро и легко интегрировать передовые технологии и механики лояльности, привлекая новых клиентов, удерживая текущих и увеличивая выручку».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «Атол Онлайн». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более 2 тыс. организаций во всех федеральных округах страны.