«Атол» добавил автообновление в кассовое ПО Frontol

«Атол» внедрил автоматическое обновление для кассового программного обеспечения Frontol и Frontol Mark Unit. Пользователям больше не нужно вручную отслеживать выход новых релизов, скачивать дистрибутивы и останавливать работу кассы: система самостоятельно проверяет наличие обновлений, устанавливает их и при необходимости возвращается к предыдущей версии. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Функция автоматического обновления полностью автоматизирует процесс, который ранее требовал ручного вмешательства: необходимо было следить за выходом новых версий, скачивать дистрибутивы, останавливать работу кассы и вручную запускать процесс обновления. Это не только отнимало время, но и создавало риски случайных ошибок, сбоев и, что критически важно, нарушения законодательства из-за работы на устаревшем ПО.

Теперь обновление линейки решений Frontol проходит без вмешательства ИТ-специалиста и не влияет на работу торгового зала. Администратор может задать удобное время для обновления — например, в ночные часы, чтобы минимизировать влияние на торговый процесс. Перед установкой система проверит актуальность версий, сделает резервную копию текущей версии ПО, загрузит и установит необходимые файлы. При возникновении ошибок — автоматически вернется к текущей версии.

Решение направлено на снижение операционных рисков и исключение ошибок, связанных с «человеческим фактором», для бизнеса любого масштаба — от розничных точек до крупных торговых сетей. Автоматизация обновлений также обеспечивает своевременное соответствие требованиям законодательства и правилам маркировки.

Михаил Фокеев, руководитель направления Frontol: «Наша цель — не просто выпускать кассовое ПО, а создавать инструменты, которые снимают технологические барьеры и дают бизнесу предсказуемость. Автоматическое обновление Frontol — это шаг к развитию ритейла без дополнительных операционных затрат и зависимостей от ИТ-процессов».