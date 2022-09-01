«М.Видео» первым в России открыл магазин электроники в виртуальной вселенной

Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», российскую компанию в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первым среди российских ритейлеров открыл виртуальный шоу-рум технологий и цифровых новинок, совмещенный с игровым пространством. Проект во вселенной Roblox запущен к старту нового учебного года, чтобы помочь школьникам «втянуться» в образовательный процесс после каникул, а также в интерактивной форме познакомить с актуальными девайсами, которые сделают процесс обучения удобнее и эффективнее. Особо активные и находчивые за участие в игре «М.Гонки» получат бонусные баллы, которые будут действовать в реальном мире. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Пространство «М.Видео» создано по образцу действующих розничных точек сети, окрашено в цвета бренда, и объединяет сразу две локации. Здесь пользователи, управляя своими цифровыми двойниками на смартфоне или компьютере, смогут пройтись вдоль стеллажей с техникой, касс и тематических зон, а также послушать с помощью гигантской колонки фирменный джингл бренда. В центре магазина находятся вращающаяся платформа с фирменной буквой-логотипом «М» и лидерборд игры.

Участникам «М.Гонок» необходимо собирать школьные товары трех категорий – «ноутбуки и игровые консоли», «смартфоны и планшеты» и «наушники и клавиатура». Все товары лежат на выставочных столах в рандомном порядке. Главная задача – успеть донести товары до касс за 60 секунд. Игрок может использовать различные стратегии и комбинировать подходы: накапливать бонусные баллы за скорость сбора или уделить больше внимания поиску по цветам более ценных товаров, которые принесут большее количество бонусных очков. В интерактиве можно участвовать неограниченное количество раз.

Рейтинг участников и правила представлены в виде школьной доски. Каждую неделю на ней будет появляться рейтинг 10 лучших игроков, которые в зависимости от места получат определенное количество бонусных баллов. Информация о победителях и призах будет также представлена в группе «М.Видео» в социальной сети «Вконтакте». Киберпространство будет действовать на виртуальной игровой платформе Roblox до конца сентября 2022 г.

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков: «Мы видим, что во многих сферах жизни уже происходит сближение виртуального мира и нашей реальности. В “М.Видео-Эльдорадо” мы уже идем в ногу со временем, благодаря концепции OneRetail, которая объединяет преимущества онлайн-покупок, мобильных технологий и физической инфраструктуры в единое бесшовное пространство. Пока взрослые используют онлайн-пространство для деловых целей и покупок, современные дети по-настоящему живут в фиджитал-мире – переносят общение и игры из виртуального мира в реальный и обратно, без границ. Задачей взрослых и социально ответственных компаний становится формирование позитивного и безопасного виртуального опыта, а также развитие полезных навыков в формате игрового обучения. Внутри виртуального трехмерного пространства Roblox уже существуют цифровые копии офисов и магазинов всемирно известных брендов. Создавая свою «вселенную», мы стремились не только идти в ногу с инновациями, как один из лидеров технологичного ритейла, но и показать, что подготовка к школьному сезону из ежегодной рутины может превратиться в веселое и увлекательное приключение».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет

2135 тыс. кв. м.