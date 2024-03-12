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«Таттелеком» покрыл связью площадки «Игр будущего» и увеличил скорость мобильного интернета для татарстанцев

Компания «Таттелеком» (бренд «Летай») развернула оптоволоконные сети и организовала покрытие LTE на девяти площадках «Игр будущего», которые проходили в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 г. Высокоскоростные каналы связи обеспечили трансляцию международных соревнований для телезрителей и пользователей интернета. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

Провайдер охватил все объекты, где соревновались команды из 107 стран. В числе таких локаций «Казань Экспо», «Ак Барс Арена», «Татнефть Арена», Казанская академия тенниса и др. Более 50 инженеров компании обслуживали оборудование на объектах турнира в режиме 24/7. За безопасностью участников на спортивных точках, в гостиницах и отелях следили с помощью ресурсов видеонаблюдения «Таттелекома».

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Цифровизация

Помимо создания телеком-инфраструктуры для фиджитал-состязаний, «Летай» продолжил работу над качественными характеристиками связи по всей республике. Так, в феврале 2024 г. оператор построил и модернизировал 14 базовых станций (БС) в девяти населенных пунктах Татарстана. Интернет стал быстрее, а связь стабильнее в жилых секторах и на промышленных предприятиях.

В столице республики качество связи улучшилось для жителей микрорайона Царицынский бугор. Дооснастили площадки, покрывающие 14-й и 15-й комплексы, а также трест «Камдорстрой» в Набережных Челнах. Благодаря модернизации БС скорость интернета увеличилась в два раза для бугульминцев, пользующихся связью на ул. Радищева, Чайковского, Морозова. Также новую площадку возвели в д. Татарское Булярово Муслюмовского района. Теперь услуги оператора стали доступны и жителям соседних населенных пунктов Исансупово, Старое Саитово и Чишма.

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