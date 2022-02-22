«Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов

«Яндекс.еда» и сервис онлайн-чаевых «Нетмонет» договорились о партнерстве. Они планируют объединить продуктовую и коммерческую экспертизу, ресурсы и знание рынка, чтобы совместно развивать полезные онлайн-сервисы для индустрии гостеприимства.

Вместе сервисы смогут предлагать ресторанам сразу комплекс услуг на привлекательных условиях. В их числе: электронное меню, оплата счета по QR-коду, электронные чаевые.

«Благодаря партнерству, заведения смогут не только бесшовно использовать наши продукты вместе, но и получать от этого дополнительные преимущества», - сказала коммерческий директор «Яндекс.еды» Наталья Лоза.

«В ходе переговоров с командой “Яндекс.еды” мы убедились, что видение развития рынка HoReCa и идеология наших сервисов чаевых сходятся. Мы с радостью объединим наши усилия и экспертизу для совместного продвижения комплекса продуктов на наиболее выгодных для наших партнеров условиях», - отметил директор «Нетмонет» Егор Высоцкий.

«“Нетмонет” вошло в состав группы Альфа-Банка как успешный стартап, сохранив самостоятельность и свободу выбора своего бизнес-вектора. Сейчас команда сервиса приняла решение о новом партнерстве, которое стимулирует дальнейшее его развитие на рынке. Мы поддерживаем этот шаг, поскольку он позволит создать новую очевидную ценность для клиентов», – подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Стороны приняли решение о сотрудничестве и после проработки его детального плана планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

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«Яндекс.еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38 тыс. заведений в более чем 185 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. «Яндекс.еда» развивает сервис электронных чаевых под брендом «Яндекс.чаевые».

Альфа-Банк — универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27900 своих и партнерских банкоматов.