«Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки

Торговая сеть «Ашан» и онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» объявили о запуске нового сервиса – самовывоза покупок в багажник автомобиля.

Пилотный проект стартовал летом 2022 г. в 7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок.

Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном приложении «Мой Ашан» или «Сбермаркет» клиенту необходимо указать информацию о машине в отдельном поле. Время на сборку заказа составляет в среднем 45 минут, в зависимости от количества товаров в заказе. В выбранное время покупатель, прибывший в специальную зону выдачи на парковке гипермаркета «Ашан», нажимает в приложении «Мой Ашан» или «Сбермаркет» кнопку «Я на месте». В течение пяти минут заказ будет доставлен к автомобилю и аккуратно уложен в багажник.

На данный момент сервис самовывоза в автомобиль предоставляется бесплатно. Если в заказе есть алкогольная продукция, то ее необходимо забрать и оплатить в магазине на кассе.

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«Пилотный проект был запущен 15 июня в гипермаркете «Ашан Пушкино». За время работы сервиса мы зафиксировали следующие показатели: средний чек – 3076 руб., среднее количество наименований товаров в чеке – 35, заказ выдается клиенту за 5-7 минут. Клиент ценит свое время, и наша задача как фиджитал-дискаунтера предлагать ему новые удобные услуги. «Ашан Авто» – одна из них. Новый сервис позволяет экономить время, приобретая свой привычный список покупок, не выходя из машины. К заказу доступны все позиции из офлайн-гипермаркета, включая горячий кофе, свежайшие круассаны, готовые обеды, свежевыжатые соки, экзотические фрукты и еще десятки тысяч товаров», – сказала Марина Туран, директор по цифровым продажам «Ашан ритейл Россия».

«Многие покупатели начали пользоваться услугой самовывоза, поскольку это удобно и можно бесплатно забрать заказ по дороге домой, на дачу или в гости. А с новой опцией нашим клиентам даже не нужно выходить из машины: они получают свой заказ прямо на парковке и могут ехать дальше. Пользователи уже оценили эту услугу. Сейчас пик заказов с ее применением приходится на пятницу: покупатели едут на дачи и по пути заезжают в магазины «Ашан». Самовывоз в автомобиль – востребованная и актуальная опция, поэтому в дальнейшем мы планируем масштабировать эту услугу», – сказал директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов.