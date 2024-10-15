ИT-специалистов мотивирует, когда их работа помогает обществу

Медицинская компания «СберЗдоровье» и «Работа.ру» провели федеральный опрос среди 1318 ИT-специалистов различных грейдов из 16 городов-миллионников и выяснили, что их мотивирует в работе и какие сферы считают наиболее значимыми.

По данным опроса, при трудоустройстве специалисты обращают внимание не только на уровень зарплаты, удобство графика работы и хорошие отзывы о компании. Немалую роль при выборе места работы играют развитый HR-бренд (15,9%), интересные задачи (15,3%) и общественная значимость деятельности компании (12,6%). Кроме того, IT-специалисты рассчитывают и на получение корпоративных бонусов. Из них самые желаемые — ДМС (36,4%), дополнительный оплачиваемый отпуск (34,7%) и оплата коворкинга (19,7%).

Среди сфер, с которыми большинству опрошенных было бы интереснее поработать, лидерами стали TravelTech (31,9%), RetailTech (31,8%), FinTech (25,4%) и MedTech (23,1%). При этом самыми общественно значимыми областями ИТ специалисты назвали MedTech (35,5%) и EdTech (34,5%).

Говоря о мотивации ИТ-специалистов, аналитики выяснили, что большая часть респондентов (54,4%) никогда не испытывала апатию к работе. Вместе с тем, те, кто хоть раз отмечал такое состояние, связывают его с отсутствием видимого результата работы (23,1%), медленным финансовым ростом (22,3%), а также однообразием задач (21,5%). Помочь поддерживать интерес к своей деятельности в ИТ специалистам могли бы повышение зарплаты (27,9%), поддержка и признание успехов старшими коллегами и руководством (24,2%), а также возможность проходить корпоративные обучения (13,5%).

Большинство опрошенных (41,8%) отмечают, что им важно, чтобы их работа помогала делать полезные для общества сервисы. А почти половина (49,8%) ИТ-специалистов утверждает, что их мотивация повышается, если результат их работы помогает другим людям. Они чувствуют, что их работа оказывает положительное влияние на социум, когда сами замечают, что продуктом стало удобнее пользоваться (35,7%), видят положительные отзывы пользователей (25,8%) или позитивные изменения в обществе (22,9%).

«Направление MedTech привлекает не только безусловной социальной значимостью, но и стремительным развитием перспективных технологий, включая phygital. В частности, для ИТ-специалиста это значит наличие множества интересных задач, новых вызовов, возможность стать первопроходцем в направлениях AI и участником федеральных проектов. Например, в «СберЗдоровье» по всей России реализуется дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря чему количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, смертность пациентов снизилась на 30%, у 76% наблюдаемых нормализовалось состояние здоровья в течение 1-3 месяцев. Причастность к проектам, которые в прямом смысле слова спасают жизни, очень значима для нашей команды», – отметил Андрей Руднев, директор по информационным технологиям медицинской компании «СберЗдоровье».

По данным «Работа.ру», заработные платы в сфере ИТ, интернет и телеком выросли на 10,7% во II квартале 2024 г. год к году. Также опрос показал, что в среднем ИТ-специалисты планируют зарабатывать более 200 тыс. руб. в месяц.