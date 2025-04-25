«Перспективный мониторинг» и «Кибердом» запустили курс киберучений Ampire на фиджитал-полигоне

«Перспективный мониторинг» и «Кибердом» объявили о стратегическом сотрудничестве в области образовательных инициатив, направленных на снижение дефицита кадров в сфере информационной безопасности. Совместный проект по реализации киберучений Ampire на фиджитал полигоне «Кибердома» компании презентовали 24 апреля 2025 г. Сотрудничество позволило создать совместную программу для единственного в России учебно-тренировочного киберполигона с интерактивными физическими макетами. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Фиджитал полигон «Кибердома» – единственный в России постоянно действующий киберполигон для учений, иммерсивное пространство, которое объединяет набор макетов отраслей экономики с мультимедийным, световым, звуковым оборудованием, виброполом и интерактивными инсталляциями, взаимодействующими с участником учений и между собой посредством сценариев. Через специальные программы в макетах происходит обучение на базе сценариев кибератак на различные социальные и экономические объекты.

Киберполигон Ampire разработан компанией «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») как учебно-тренировочная платформа для отработки навыков противодействия кибератакам. Ampire поддерживает тренировки в классических для сферы информационной безопасности форматах Blue Team, Red Team, CSIRT, OSINT. Сегодня Ampire является базовым киберполигоном для обучения специалистов многих коммерческих и государственных организаций, а также студентов значимых технических федеральных и региональных вузов.

Киберучения являются важной частью регулярного повышения квалификации ИБ-специалистов, особенно в организациях КИИ. В рамках проекта разработаны разные треки для руководителей и специалистов в соответствии с их задачами в работе с инцидентами компьютерной безопасности, и такие практические тренировки позволят даже опытным сотрудникам ИБ-служб улучшить свою готовность к кибератакам.

Курс проводят преподаватели «Перспективного мониторинга», которые провели более 500 киберучений и обучили более 5000 специалистов. Киберучения проходят в динамичном формате в условиях ограниченного времени и помогают актуализировать знания, отточить навыки и улучшить психологическую устойчивость в критической ситуации. При этом участники в реальности наблюдают последствия, к которым приводит взлом системы, и видят, как последовательно восстанавливается работоспособность инфраструктуры при выполнении заданий тренировки.

Александра Шадюк, заместитель генерального директора проекта «Кибердом»: «Мы не просто проводим учения — мы погружаем участников в кибершторм, где от скорости реакции и слаженности действий зависит судьба целой цифровой экосистемы. Вместе с «Перспективным мониторингом» мы превратили наш киберполигон в настоящее тренировочное поле будущего: здесь учатся не по учебникам, а проживают кибератаки вживую, видят их последствия, чувствуют напряжение — и учатся побеждать. Так закаляется новое поколение ИБ-специалистов — готовых к реальным вызовам, а не к теоретическим сценариям».

Все сценарии разработаны на основе реальных кейсов, с которыми сталкиваются ИБ-специалисты всего мира, и постоянно актуализируются в соответствии с новыми тактиками злоумышленников. Обучение проходит на шаблоне типовой современной ИТ-инфраструктуры со встроенными актуальными средствами защиты информации ведущих отечественных производителей, в том числе, продуктов производства компании «ИнфоТеКС».

Александр Пушкин, заместитель генерального директора компании «Перспективный мониторинг»: «Фактически мы совместно создали единственный в России фиджитал киберполигон, базирующийся на учебной платформе. У нас большой опыт сотрудничества с университетами, региональными органами власти по формированию учебно-тренировочных занятий. Возможности же фиджитал полигона «Кибердома» качественно меняют эмоциональный опыт таких практических тренировок. Обучающиеся могут увидеть реальные последствия для физического мира, когда злоумышленник успешно атакует цифровые системы. И скорость устранения последствий приобретает более глубокое значение, когда эти последствия видишь перед собой в течение тренировки».

В настоящий момент проект только стартовал. Сейчас киберучения проводятся на интерактивном макете городской экосистемы, где представлены важные муниципальные объекты, такие как многофункциональный центр, жилые дома, уличное освещение, крупные городские сооружения. В планах компаний интегрировать все физические макеты полигона «Кибердома» с платформой Ampire для проведения тренировок на объектах в основных секторах экономики, в числе которых энергетика, транспорт, нефтегаз, финансы, космос. Это позволит повысить готовность специалистов по информационной безопасности к компьютерным атакам сразу в нескольких отраслях.