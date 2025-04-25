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Шадюк Александра
|25.04.2025
|«Перспективный мониторинг» и «Кибердом» запустили курс киберучений Ampire на фиджитал-полигоне 1
|20.03.2024
|Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности 1
Шадюк Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
|ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
|Кибердом 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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