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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шадюк Александра



25.04.2025 «Перспективный мониторинг» и «Кибердом» запустили курс киберучений Ampire на фиджитал-полигоне 1
20.03.2024 Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шадюк Александра и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Кибердом 11 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28640 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 554 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 1
Колесниченко Станислав 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5196 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16621 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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