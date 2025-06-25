«Пятерочка» открыла экспериментальный рhygital-магазин

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, объявляет об открытии торговой сетью «Пятерочка» экспериментального магазина, объединяющего цифровые решения в физическом пространстве торгового зала. Новый формат направлен на создание уникального клиентского опыта покупок с помощью phygital решений. Таким образом X5 продолжает реализацию стратегии технологического лидерства через развитие цифровых и инновационных решений. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Магазин расположен в Москве по адресу: ул. Серпуховская, д. 46, стр. 34, он работает с 8:00 до 23:00. При входе в магазин покупатель сканирует свою карту «Х5 Клуб» (доступна в приложении «Пятерочки»), и на основании его предпочтений и опыта предыдущих покупок для него формируются персональные предложения.

В торговом зале площадью ~215 кв. м представлен ассортимент свежих товаров повседневного спроса, а для покупки бакалейных и непродовольственных товаров можно оформить заказ на большом, уникальном тач-экране собственной разработки Х5 или на планшетах, размещенных в торговом зале. Это позволяет закрыть больше потребностей клиентов на сопоставимой площади обычного магазина.

Пока идет сборка заказа, покупатель может выпить кофе со свежей выпечкой или перекусить в зоне кафе, где предусмотрены зарядки для гаджетов и работает wi-fi – все продумано с заботой о времени и комфорте клиентов.

В зоне алкоголя есть виртуальный помощник – «электронный сомелье», который дает рекомендации по выбору напитка и советует удачные сочетания.

Ценники магазина – электронные, благодаря чему информация на них всегда актуальна и легко считывается, что в целом позволяет сделать магазин более эффективным с точки зрения операций.

Кроме того, в магазине установлены кассы самообслуживания с возможностью рассчитаться за свою покупку не только картой или через Систему быстрых платежей (СБП), но и наличными денежными средствами.

Также в магазине обновлена зона для сотрудников: комнаты для приема пищи, санузлы, появился удобный экран для отслеживания результатов работы точки.

«Мир вокруг стремительно меняется, диджитализируется, и мы как лидеры в ритейле фокусируемся на том, чтобы всем нашим клиентам, в том числе новым поколениям было как можно удобнее и комфортнее совершать покупки. Мы ищем оптимальные сценарии, которые будут актуальны для всех наших покупателей на горизонте три-пять лет. Наш первый экспериментальный магазин будущего – это сочетание современных технологий с физическим сервисом, формирующее новые привычки и новый опыт покупок», – сказал Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

В первые недели работы магазина покупателям будет помогать специальный ассистент, который будет отвечать на все интересующие вопросы о новом клиентском пути.