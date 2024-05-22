«Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры

Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг «Базис» объединят усилия по созданию российских программно-аппаратных комплексов (ПАК) и системного программного обеспечения для оснащения объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках конференции ЦИПР-2024. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники»

Разработкой и последующим внедрением проекта занимается рабочая группа из объединенной команды системных архитекторов, DevOps-, DevSecOps- и компьютерных инженеров обоих компаний. До конца июня специалисты планируют завершить первый этап по созданию дорожной карты проекта. Полная миграция на российские программные продукты для объектов КИИ намечена до конца 2024 г., согласно Указу Президента России.

За счет использования комплексного решения компании, являющиеся объектами критической информационной инфраструктуры, получат возможность снизить как капитальные затраты, связанные с переходом на отечественные решения виртуализации, так и расходы на дальнейшее обслуживание ИТ-инфраструктуры.

В состав первой версии ПАК войдет оборудование Yardo, программная платформа динамической инфраструктуры Basis Dynamix и решение для создания и управления виртуальными рабочими столами Basis WorkPlace. Продуктовая экосистема «Базиса» сертифицирована ФСТЭК и ФСБ и уже интегрирована в ключевые государственные проекты, в том числе в «Гостех» и еще в более 120 ГИС и ИС.

«Создание совместно с «Базисом» единого центра компетенций в виде рабочей группы, обладающей всей необходимой экспертизой в части разработки, внедрения и обслуживания ПАК в проектах федерального масштаба, ускорит и упростит процесс миграции компаний, являющихся объектами критической инфраструктуры, на российские решения. Важен и тот факт, что переход не только повысит безопасность и функциональные характеристики ИС, но и снизит часть капитальных и операционных расходов предприятий за счет комплексного подхода», — cказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «Национальные Технологии» Павел Осипов.

«Сегодня вопрос бесшовного перевода объектов КИИ на полностью российские разработки можно смело считать ключевым для нескольких тысяч организаций. При всей сложности значимость этого процесса не переоценить, особенно с учетом роста интереса киберпреступников к критической инфраструктуре. По данным ГК «Солар», в 2023 г. на государственные организации пришлось более 40% атак. Консолидация усилий с «Национальными Технологиями» позволит нам обеспечить всю необходимую поддержку Ростеху как лидеру отечественной промышленности и тем самым способствовать достижению технологической независимости государства», — сказал генеральный директор «Базис» Давид Мартиросов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

ООО «Национальные Технологии» созданы концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех» при участии «КНС Групп» («ИКС Холдинг») в 2017 г. В настоящее время общество является совместным предприятием Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» и «Центра Хранения Данных» ПАО «Ростелеком» и осуществляет проектирование, разработку, поставку, интеграцию и сопровождение ИТ-решений. Компания реализует проекты в области информатизации и цифровой трансформации госорганов и госкорпораций, комплексных систем безопасности и интеллектуального видеонаблюдения на базе технологий искусственного интеллекта и биометрической идентификации, проекты по созданию объектов спортивной инфраструктуры с цифровыми сервисами и сети фиджитал-центров на территории всех субъектов РФ.

«Базис» – российский разработчик платформы динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений. Образован в 2021 г. путем объединения ИT-активов «Ростелеком», Yardo и Rubytech («Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер»). Компания предлагает клиентам импортонезависимую экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Решения «Базиса» используются в 120 государственных информационных системах и сервисах, и в более чем 700 компаниях различного масштаба – от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий. Продукты разработчика интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как Гособлако (ГЕОП), Гостех и Госуслуги, а также применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Функциональность на уровне зарубежных аналогов и наличие собственной кодовой базы позволяют клиентам «Базиса» увеличить долю использования отечественного ПО в рамках стратегий цифровой трансформации и импортозамещения. Решения компании включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК и ФСБ и соответствуют требованиям регуляторов до первого класса защищенности.