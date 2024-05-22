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Ростех Автоматика Концерн НацТех Национальные Технологии
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2024
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«Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры
Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и ока
|19.08.2022
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Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех
ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, т
|09.10.2020
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НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки
Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектро
|25.08.2020
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«Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех вид
|30.07.2019
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«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»
продолжает активно развивать геораспределеную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства. Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой являетс
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Юнов Константин 45 11
|Легостаева Светлана 92 7
|Кабанов Владимир 178 7
|Черепенников Антон 84 5
|Усманов Алишер 301 5
|Шпак Василий 238 4
|Покровский Иван 123 4
|Яровая Ирина 71 3
|Осипов Павел 4 3
|Путин Владимир 3240 2
|Мишустин Михаил 695 2
|Кириенко Владимир 141 2
|Овчинников Сергей 48 2
|Заренин Андрей 47 2
|Иванов Борис 58 2
|Субоч Сергей 1 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Акимов Максим 188 1
|Собянин Сергей 419 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Рябченков Денис 21 1
|Озеров Виктор 29 1
|Шмелева Елена 10 1
|Балаев Александр 6 1
|Долинин Александр 1 1
|Крутиков Александр 1 1
|Копосов Максим 64 1
|Изумрудов Олег 39 1
|Злыгостев Сергей 1 1
|Матвеев Игорь 1 1
|Софронова Наталия 8 1
|Черкасов Илья 13 1
|Богданов Виталий 12 1
|Горин Сергей 5 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Лобановский Павел 1 1
|Львова Татьяна 2 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
|Markets&Markets Research 113 1
|IDC - International Data Corporation 4920 1
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