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Ростех Автоматика Концерн НацТех Национальные Технологии

Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии

УПОМИНАНИЯ


22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры

Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и ока
19.08.2022 Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех

ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, т
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки

Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектро
25.08.2020 «Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех вид
30.07.2019 «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»

продолжает активно развивать геораспределеную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства. Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой являетс

Публикаций - 56, упоминаний - 69

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3246 41
Ростелеком 9921 30
Ростех - Автоматика Концерн 1670 29
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 531 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 15
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 14
ИКС 330 14
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 13
Merlion iRU - Деловой офис 317 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 12
Норси-Транс - НТ 112 9
Huawei 4020 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 8
МегаФон 9279 7
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 51 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 4
Intel Corporation 12310 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2955 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 308 3
Крок - Croc 1785 3
Microsoft Corporation 24849 3
Cisco Systems 5155 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
ИКС - Цитадель ГК 97 3
AMD - Advanced Micro Devices 4311 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 101 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 2
Samsung Electronics 10373 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Dell EMC 5052 2
Western Digital Corporation - WDC 556 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 939 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 434 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1134 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 7
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 4
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 3
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7640 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5014 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3514 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10186 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3604 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 2
Аренда 2488 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 2
Национальный проект 331 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2424 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 270 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7357 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1972 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 2
Ведомости 1073 1
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
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