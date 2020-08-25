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«Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех»

ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех видов в составе государственных информационных систем или в качестве самостоятельного объекта информационно-телекоммуникационной инфраструктуры заказчиков.

Решение предназначено для традиционных рынков, в том числе для органов государственной власти, госкорпораций и широкого круга корпоративных заказчиков, ориентированных на использование российского оборудования средств вычислительной техники.

В линейку серверов входят две модификации «Нацтех.Х-С2» и «Нацтех.Х-С3», которые способны в широких пределах масштабировать подсистему хранения вместе с ростом задач заказчика. Решение имеет сертифицированные блоки питания по программе 80PLUS Platinum (при нагрузке 20% уровень энергоэффективности достигает 90%), которые обеспечивают надежное электропитание серверов и экономят расходы на электроснабжение и охлаждение ЦОДа.

Линейка «Нацтех» создана с учетом опыта построения отечественной СХД «Купол», широко используемой для хранения данных в составе большинства интегрированных решений СОРМ при реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова».

«Новейшая линейка серверного оборудования и систем хранения данных концерна «Автоматика» «Нацтех» является высокотехнологичным отечественным решением, позволяющим осуществлять работу с большими и быстрорастущими объемами данных. Решение отличается возможностью оперативного увеличения объема хранения, быстрой обработкой данных и удобством в обслуживании и эксплуатации за счет быстрой смены компонентов (без использования инструментов) и визуальным подсказкам для обслуживания. «Нацтех» не уступает лучшим образцам аналогичных решений международных компаний», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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