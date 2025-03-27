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Львова Татьяна


27.03.2025 Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук» 1
15.11.2021 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Львова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Ростелеком 9819 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Huawei 3976 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 510 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 866 1
Merlion iRU - Деловой офис 311 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
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Копосов Максим 62 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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