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Львова Татьяна
|27.03.2025
|Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук» 1
|15.11.2021
|Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
Львова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Виталий 12 1
|Покровский Иван 121 1
|Копосов Максим 62 1
|Заренин Андрей 47 1
|Украина - Львов 98 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1134 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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