Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется

Сомнения властей в том, с какого года делать обязательным применение отечественных процессоров для признания вычислительной техники на их основе российской, похоже, разрешатся в пользу того, что обязательность надо упразднить вовсе. Правда, разрабатываемая балльная система, судя по последней ее версии, будет скорректирована так, что с 2024 г. без российских чипов набрать нужные очки станет проблематично. Однако эксперты с калькулятором в руках уже готовы предоставить расчет того, как в будущем можно будет разместить в реестре Минпромторга китайское «железо».

Новые правила «отечественности»

Как стало известно CNews, власти все же склоняются к тому, что присутствие отечественного центрального процессора в составе вычислительной техники не должно являться непременным условием для ее отнесения к российской продукции (подробности — ниже). Такие установки содержатся в проекте правительственного постановления, по всем признакам подготовленного Минпромторгом, «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (копия документа имеется в распоряжении редакции; его подлинность прямо или косвенно подтвердили четыре участника рынка).

По данным CNews, документ был рассмотрен 29 октября 2021 г. на совещании у замглавы Минцифры Андрея Заренина по вопросу развития спроса на вычислительную технику на основе российских центральных микропроцессоров. На совещании присутствовали представители Минпромторга, ключевых разработчиков отечественных процессоров и производителей компьютерной техники, а также консорциума «Вычислительная техника», учредителями которого выступают «Аквариус», «Деловой офис» (iRu), «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Булат», «Элемент» и др.

Все участники совещания должны будут предоставить свою официальную позицию в отношении проекта правительственного постановления до 15 ноября 2021 г.

При этом в соответствии с протоколом совещания (копия имеется в распоряжении CNews), по его итогам было решено «отметить неготовность отечественных производителей центральных микропроцессоров обеспечить поставки в 2022 г. в объеме, достаточном для удовлетворения спроса на рынке вычислительной техники».

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Неготовность определяется тем, что количество заказанных на зарубежных фабриках чипов для производства клиентских устройств не превышает 300 тыс. штук при потребности 1,5 млн (на регулируемом, «государственном» рынке) и не более 30 тыс. штук для производства серверов и СХД при потребности более 150 тыс. штук, «что в текущее время является максимально возможным объемом производства». В протоколе говорится, что указанный объем микропроцессоров для серверов и СХД в данный момент не полностью размещен для производства в связи с отсутствие финансовых ресурсов у разработчиков.

Сложности законотворчества

Напомним, по действующим правилам, чтобы считаться российским «железом», на отечественных процессорах уже с 1 января 2021 г. должны строиться СХД. С 1 июля — портативные компьютеры массой не более 10 кг: ноутбуки, планшетные и карманные ПК (в том числе совмещающие функции мобильного телефона) и электронные записные книжки. С 1 января 2022 г. отечественные процессоры должны появиться в серверах, настольных ПК и моноблоках, устройствах ввода или вывода, мониторах и проекторах, принтерах, сканерах и факсах, а также твердотельных накопителях и материнских платах.

Начиная с середины 2021 г. Минпромторг выпустил несколько проектов правительственных постановлений (они отчасти противоречат друг другу, и ни одно пока не принято), которые для радиоэлектронной отрасли России радикально меняют правила игры, до этого последовательно устанавливаемые государством в течение нескольких лет.

В частности, предлагается присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге.

В последнем из проектов снова отменялась запланированная перед этим «отсрочка» обязательного применения российских процессоров до 2023 г. Обязательность вводилась с 2022 г., но лишь для определенной категории техники.

Появившиеся сейчас новые поправки касаются четырех существующих постановлений Правительства: от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд…», от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства», а также от 3 декабря 2020 №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

Совокупно все эти нормативные акты регулируют вопросы того, что считать отечественным «железом» и каким именно (имеющим право попасть в соответствующий реестр при Минпромторге), и какого рода привилегии должны быть у его поставщиков на закупках госорганов по 44-ФЗ и отчасти компаний с госучастием по 223-ФЗ.

На момент публикации данного материала представители Минпромторга не смогли подтвердить или опровергнуть CNews подлинность рассматриваемого документа с поправками.

В то же время полное соответствие прописанных в документе положений тому, что Минпромторг в действительности готовит для рынка, CNews подтвердили представители консорциума «Вычислительная техника».

«Необходимо отметить, что деятельность по разработке новой версии механизма закупок российской вычислительной техники велась при активном участии Минпромторга, Минцифры, в частности, под руководством заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрея Заренина, а также отраслевого консорциума “Вычислительная техника” и входящего в его состав крупнейшего производителя российских процессоров “Байкал электроникс” (разработчик линейки процессоров «Байкал»; — прим. CNews)», — заверила CNews замгендиректора консорциума Татьяна Львова.

Представители «Байкал электроникс» на момент публикации этого материала подтвердить CNews свое непосредственное участие в разработке документа (в состав учредителей консорциума компания не входит) и полное согласие с характером готовящихся поправок не смогли.

Суть предлагаемых изменений

Как рассказала CNews Татьяна Львова власти готовятся к тому, чтобы ввести понятия «радиоэлектронная продукция, включающая в своем составе российский центральный процессор» и «радиоэлектронная продукция, не включающая в своем составе российский центральный процессор».

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«На период 2022-2023 гг. сверх действующих ограничений и запретов на закупку иностранной вычислительной техники для субъектов 44-ФЗ вводится правило “второй лишний” в отношении закупок российской вычислительной техники, — продолжает она. — Теперь заказчик будет обязан отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке вычислительной техники, не включающей российский центральный процессор, при условии, что на участие в закупке подана хотя бы одна заявка, содержащая предложение о поставке вычислительной техники, включающей российский центральный процессор».

Также на период 2022-2023 г. планируется ввести подквоты на закупку вычислительной техники, включающей российский центральный процессор, для субъектов 223-ФЗ, говорит эксперт. Кроме того, усовершенствованный подход способствует большей поддержке применения в российской вычислительной технике российских электронных модулей. Теперь конечное изделие получает баллы, в которые переносятся баллы, полученные различными электронными модулями. Тем самым стимулируется локализация самых различных видов электронных модулей, которые являются важными составляющими конечной продукции. «Без постепенной локализации ключевых электронных модулей невозможно говорить о реальной технологической независимости отрасли», — считает Львова.

Баллы за российские процессоры

В новой версии балльной системы с 1 января 2022 г. для основных видов вычислительной техники (ПК, ноутбуков, серверов, СХД) за использование в них российского центрального процессора будет начисляться 50 баллов при нижней планке для попадания в реестр Минпромторга в 105-145 баллов в зависимости от типа устройства. С 1 января 2024 г. начисляться будет уже 120 баллов, но при этом и нижняя планка подскочит до 245-270 баллов.

«Хотя обязательность использования российских процессоров для того, чтобы вычислительная техника могла признаваться российской, напрямую нигде не прописана, она обозначена косвенно через минимальную сумму баллов, которую необходимо набрать по указанной в постановлении таблице в зависимости от года, — отметил в разговоре с CNews директор по развитию бизнеса «Байкал электроникс» Виталий Богданов. — Согласно этой таблице, без использования российского процессора набрать необходимую сумму с 2024 г. будет фактически нереально».

Как обойти систему и сделать российским китайское «железо»

«Мне не понятно, почему за российский процессор до 2024 г. дается только 50 баллов, а 120 дается только после 2024 г., — удивляется гендиректор омского «Промобита», одного из немногих разработчиков СХД на российских чипах Максим Копосов. — Почему российский процессор до 2024 г. так низко ценится? Чтобы наказать передовиков и поощрить отстающих?».

При этом в разговоре с CNews он объясняет, как именно можно будет после 1 января 2024 г. получить российский статус для «железа» на импортных чипах.

«Баллы считаются как сумма из дробей, в числителе которых баллы, набранные электронным модулем данного типа, а в знаменателе — число этих модулей, — рассуждает Копосов. — И вот берешь, и вводишь в реестр одну сетевую плату, один райзер, один дисковый адаптер, один бэкплейн, один какой-то другой вспомогательный модуль, и на каждый легко набираешь 50 баллов. Потом из них собираешь СХД или сервер, и вот тебе техника, набравшая 250 баллов».

В понимании Копосова, по новой версии критериев «отечественности», все что нужно — делать в России платы, а единственное что стимулирует реестр — закупку монтажных линий и осуществления на них поверхностного монтажа и возможно развития химпроизводства электронных плат.

«Завтра условный Huawei локализует на предприятии-партнере производство электронных модулей, а потом серверов из этих модулей; причем даже исключительной право на конструкторскую документацию передавать не нужно, достаточно неисключительного, и будет российский партнер выпускать "Huaweiс русским лицом", а Huaweiбудет получать свою прибыль через роялти за КД на сетевые адаптеры и бэкплейны, — теоретизирует Копосов. — Я привел пример, в котором даже материнскую плату не нужно делать в России. Да, за нее чуть больше чем за сетевой адаптер или за райзер можно получить баллов. Но можно ее и не делать. И без нее набирается прекрасно».

Позиция АРПЭ

Из разговора CNews с исполнительным директором Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иваном Покровским можно было заключить, что новая версия балльной системы его не устраивает, как и предыдущие. В его понимании, необязательность применения в технике российских процессоров не соответствует стратегическому целеполаганию государства.

По его мнению, разработчики новых правил зациклились на KPI, которые потеряли смысл. «Производители вычислительной техники будут думать не об использовании российских процессоров и печатных плат, а только о баллах», — считает он.