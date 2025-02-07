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Дирекция спортивных и социальных проектов АНО



07.02.2025 Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
24.09.2015 AT Consulting разработала ИТ-системы для Чемпионата мира по водным видам спорта 1
07.09.2015 Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС 3
28.01.2015 Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Дирекция спортивных и социальных проектов АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
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