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Токарева Екатерина



07.02.2025 Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
19.12.2022 Интеграторам иностранных ИТ-решений разрешат работать в России без гарантии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Токарева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1314 1
Merlion - Мерлион 806 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Dell Technologies Russia - Делл Россия 20 1
Крок - Croc 1777 1
Oracle Corporation 6702 1
Dell EMC 5033 1
Broadcom - VMware 2365 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9412 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3172 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6152 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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