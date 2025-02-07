Токарева Екатерина
|07.02.2025
|Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
|19.12.2022
|Интеграторам иностранных ИТ-решений разрешат работать в России без гарантии 1
Токарева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
|Павлов Олег 19 1
|Мишустин Михаил 681 1
|Кичко Дмитрий 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144887 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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