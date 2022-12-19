Интеграторам иностранных ИТ-решений разрешат работать в России без гарантии

Правительство России может разрешить российским интеграторам иностранных ИТ-решений работать без гарантийной поддержки. С такой инициативой к властям обратилась «Общественная потребительская инициатива», обеспокоенная числом исков к российским компаниям.



Никакой гарантии

Представители «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) предложили правительству разрешить российским компаниям внедрять иностранные ИТ-решения без гарантийной поддержки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ОПИ главе правительства Михаилу Мишустину.

Речь идет о российских интеграторах и поставщиках решений, производители которых прекратили гарантийное обслуживание и техподдержку в 2022 г. Представители движения опасаются, что лавинообразный рост иск к российским интеграторам спровоцирует волну банкротств. В ОПИ уверены, что отвечать за иностранные ИТ-продукты должны российские структуры вендоров – если те не успели их ликвидировать после ухода с рынка.

Инициативу направили на рассмотрение в Минцифры.

Количество исков к российским интеграторам растет

В письме также отмечается, что все больше заказчиков пытаются возложить гражданско-правовую ответственность за неисполнение обязательств на российских продавцов и интеграторов. Тем приходит отвечать на претензии в судах.

Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил изданию, что под зарубежным оборудованием имеются в виду, напримеР, серверы, системы хранения данных и различное коммуникационное оборудование.

Крайними останутся заказчики

Представители отрасли отмечают, что предложение ОПИ выглядит логичным и разумным, однако есть ряд нюансов.

«С одной стороны, российские интеграторы и поставщики являются заложниками ситуации и не могут обеспечивать должное гарантийное обслуживание, – объяснил CNews Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»). – С другой стороны, они получили оплату за отгрузку решений, в которую чаще всего входит и гарантийное обслуживание. Тогда нужно предусмотреть некоторую компенсацию заказчикам решений, которые лишились поддержки».

Тем временем число судебных разбирательств, связанных с отказом зарубежных вендоров исполнять свои обязательства по поддержке ИТ-решений, действительно растет.

Среди прецедентов – арест счетов ООО «Делл», российского юрлица американской Dell в мае 2022 г. по решению арбитражного суда. Иск подавал российский интегратор «Талмер». В июне 2022 г. по этому делу с поставщика взыскали 778,5 млн руб.

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Партнер Pen & Paper Екатерина Токарева рассказала «Коммерсанту», что их компания уже ведет несколько процессов, связанных с уходом зарубежных вендоров. Сейчас в каждом отдельном случае российскому дистрибуторам приходится доказывать в суде, что санкции стали непреодолимым обстоятельством, из-за которого не удалось полностью исполнить все обязательства по поддержке продукта. Лишь в том случае, если суд согласится с такой позицией, компания не будет нести ответственности.

В то же время в Минпромторге изданию сообщили, что освобождать от правовой ответственности российские интеграторы – неправильно, так как техподдержка и гарантийное обслуживание электронной продукции должны осуществляться ее поставщиком или продавцом.

Громкие иски

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что неизвестная российская компания подала полумиллиардный иск к американской корпорацией HPE из-за расторжения сервисного договора. Летом 2022 г. HPE сообщила о прекращении своей деятельности в России.

В ноябре 2022 г. стало известно, что российскому представительству американской Oracle придется выплатить ИТ-интегратору «Крок» 47,4 млн руб. В материалах дела говорится, что 29 августа 2021 г. «Крок» заключил с Oracle договор на предоставление техподдержки как сервисному партнеру, а также «предоставлению запчастей для оказания техподдержки ПО». 1 марта 2022 г. Oracle приостановила исполнение обязательств, и попытки «Крока» вернуть деньги во внесудебном порядке были безуспешны.

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Осенью 2022 г. ИТ-компании «Талмер» удалось обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей 70 млн руб. за предоплаченные услуги. Штраф заплатит российский интегратор.

В то же время по похожему делу суд вынес противоположное решение: компании «Мерлион» не придется возвращать своему клиенту деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware.