Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку

Покинувшую Россию в числе прочих западных ИТ-грандов американскую компанию Oracle обязали вернуть «Кроку» без малого 50 млн руб. Накануне бегства вендора отечественный интегратор заплатил эти деньги за его техподдержку.

Деньги — к возврату

Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Oracle придется выплатить ИТ-интегратору «Крок» 47,4 млн руб. Эти деньги Арбитражный суд Москвы 2 ноября 2022 г. признал «неосновательным обогащением» зарубежного вендора. Иск ЗАО «Крок инкорпорейтед» к АО «Оракл компьютерное оборудование» был подан в суд 20 июня 2022 г.

Напомним, Oracle приостановила свою работу на российском рынке в марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине. Уже через несколько месяцев, в июле корпорация решила полностью уйти с рынка и уволила всех сотрудников российского представительства.

В материалах судебного разбирательства говорится, что 29 августа 2021 г. «Крок» заключил с Oracle договор на предоставление техподдержки как сервисному партнеру, а также «предоставлению запчастей для оказания техподдержки ПО», включая поддержку «на местах» для конечных заказчиком российской компании.

Через шесть месяцев, 1 марта 2022 г. Oracle приостановила исполнение своих обязательств. Попытки «Крока» вернуть деньги во внесудебном порядке успехом не увенчались.

«Крок» обязал Oracle вернуть ему 47 млн рублей

В рамках иска интегратор также попытался взыскать с вендора проценты за «пользование чужими денежными средствами» в размере 2,3 млн руб., однако в удовлетворении этой части судом компании было отказано. Служители Фемиды сослались на п. 1 постановления Правительства России от 28 марта 2022 г. №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве».

С учетом, того, что иск был удовлетворен не полностью, а частично, CNews направил в «Крок» запрос и ожидает комментариев относительно того, согласна ли компания с решением суда и не планирует ли его оспорить.

Примечательная особенность

Из документов суда можно заключить, что вышеупомянутые 47,4 млн руб. — это общая сумма счетов, которые были вам выставлены «Кроку» с момента заключения договора.

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В этой связи отметим, что практика CNews по мониторингу аналогичных судебных разбирательств показывает, что обычно оставленные бех техподдержки российские компании требуют к возврату деньги только за неоказанные услуги — вычитают из общей суммы договора средства, пошедшие в оплату услуг, которые были реально оказаны до даты разрыва отношений.

В частности, именно так поступила российская компания «Ван-ай-ти трейд», подавшая иск к «Мерлиону» с требованием вернуть деньги за обесценившиеся сертификаты поддержки компании VMware (суд встал на сторону «Мерлиона»). Аналогично лишь часть средств потребовала у «дочки» «Софтлайна» ИТ-компания «Талмер», входящая в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, за сертификаты на техподдержку Red Hat.

«Учитывая, что на дату расторжения договоров фактически работы ответчиком в полном объеме не выполнены, то в данном случае имеет место неосновательное обогащение, — посчитал суд в разбирательстве “Крока” с Oracle. — Учитывая, что у суда отсутствуют основания признать, что денежные средства приобретены ответчиком на законных основаниях, то 47,4 млн руб. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию в судебном порядке»

Бизнес Oracle в России и его проблемы

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и др. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

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После ухода вендора из России отечественные партнеры компании завалили его судебными исками. В середине октября 2022 г. CNews писал, что в течение предыдущих нескольких месяцев к Oracle было подано 12 исков. Общая их сумма составила 947,2 млн руб. Крупнейший из них подала компания «Форс дистрибуция» — на 431,7 млн руб.