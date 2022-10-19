К Oracle подан рекордный иск в российской истории

ИТ-компания «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший иск. После ухода американской корпорации с российского рынка отечественные компании пытаются взыскать с американской корпорации почти миллиард рублей.

Крупнейший иск

Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший в истории отечественного судопроизводства иск. Российская ИТ-компания хочет взыскать с американской корпорации 431,7 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных судов, иск был подан 10 октября 2022 г. Заседание назначено на 20 декабря. Ответчиком выступает дочернее предприятие корпорации — АО «Оракл компьютерное оборудование».

CNews ожидает от компании «Форс» комментариев по поводу причин обращения в суд. Обычно иски к Oracle подавались из-за неисполнения обязательств по договорам. В частности, в мае 2022 г. «Мегафон» обратился в суд из-за того, что корпорация прекратила оказывать услуги по техподдержке оборудования и ПО.

Почти миллиард

Всего за 2022 г. к американской Oracle было подано 12 исков. Общая их сумма составила 947,2 млн руб.

Ранее самый крупный иск был подан российским дистрибутором «Марвел КТ» (172,03 млн руб.). Еще один иск на крупную сумму подала входящая в группу «Форс» компания «Форс — Центр разработки» (111,4 млн руб.). Причины обращения в суд пока не известны, можно предположить, что они также связаны с неисполнением обязательств по оплаченным договорам.

В 2022 г. к Oracle подали иски почти на миллиард рублей

В октябре в суд обратился и «Альфа-банк». Он потребовал от «Оракл компьютерное оборудование» 100,9 млн руб. задолженности за предоплату услуг, а также взыскание процентов за период с начала по конец марта 2022 г.

Сейчас иски к Oracle частично или полностью удовлетворены на общую сумму 74,4 млн руб. (всего пять исков).

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

Уход Oracle и последствия

Oracle приостановила свою работу на российском рынке в марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине. Уже через несколько месяцев, в июле корпорация решила полностью уйти с рынка и уволила всех сотрудников российского представительства.

В связи с этим к российской «дочке» Oracle и был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным контрактам.

На прошлой неделе, 14 октября 2022 г. «Мегафон» сообщил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование». Представители «Мегафона» пояснили CNews, что данное намерение вызвано неисполнением со стороны «дочки» Oracle вступившего в силу решения суда о взыскании денежных средств.