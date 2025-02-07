Дабл Ю Экспо
Дабл Ю Экспо и организации, системы, технологии, персоны:
|Promobot - Промобот 139 2
|Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 4 1
|ИКС 321 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144887 3
|Индия - Bharat 5458 1
|Турция - Турецкая республика 2360 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 1
|Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
|Битва роботов 10 1
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