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Дабл Ю Экспо



07.02.2025 Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 1
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дабл Ю Экспо и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 139 2
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 4 1
ИКС 321 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1752 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 92 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 629 1
Такташов Андрей 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 3
Индия - Bharat 5458 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 1
Большой Брат 6 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
Битва роботов 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
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