Власти заказали на полмиллиарда подсанкционные Sony PlayStation 5 и игровые ПК с топовыми видеокартами

Министерство спорта опубликовало тендер на поставку игровых ПК c «топовыми» видеокартами, приставок и оборудования виртуальной реальности в фиджитал-центры в 15 городов по всей России. На закупку выделено 494,95 млн руб.



Поставка игрового оборудования для фиджитал-центров

Как выяснил CNews, Министерство спорта России закупает игровые ПК, оборудование виртуальной реальности, игровые приставки Sony PlayStation 5 и различное периферийное оборудование для фиджитал-центров по всей России. На закупку выделено 494,95 млн руб.

Фиджитал-центр — это спортивное пространство, которое объединяет традиционные и цифровые виды спорта.

Закупка проводится в соответствии с распоряжением Правительства России о «Концепции развития фиджитал-движения до 2030 г.» и другими стратегическими документами, включая указы Президента России.

Поставка оборудования предназначена для фиджитал-центров в 15 городах по всей России. Например, центра в «Дальневосточном федеральном университете» во Владивостоке, спортивно-оздоровительном комплексе «Протон Арена» в Саратове, дворце спорта «Янтарный» в Калининграде, дворце игровых видов спорта в Иваново.

Об этом стало известно из тендера, опубликованного Минспорта на сайте госзакупок 29 мая 2025 г. Выбор поставщика оборудования пройдет в формате электронного аукциона. Заявки на участие в нем принимаются до 16 июня, а итоги конкурса подведут 16 июня.

Покупают санкционные консоли

Для спортивных дисциплин в формате фиджитал (баскетбольное, футбольное, хоккейное двоеборье, единоборства) закупается 58 комплектов на базе игровых приставок, в техническом задании не указаны их точные названия. В комплект входят: сама приставка четыре дополнительных контроллера и телевизор с разрешением 4К, конкретная модель телевизора в документах не указана.

Согласно документам, консоль должна обладать восьми ядерным CPU от 3,5 ГГц, 16 ГБ GDDR6, SSD 1 ТБ, HDMI 2.1. Перечисленные характеристики соответствуют консолям Sony PlayStation 5 или Xbox Series X.

Обе консоли вышли в конце 2020 г. Их примерная цена на российском рынке на момент написания этого материала составляет примерно 60 тыс. руб., в зависимости от версии приставки и от магазина. Так, Slim версия PlayStation 5 стоит 57 тыс. руб. в магазине DNS, а ее Pro версия 90 тыс. руб. Xbox Series X в том же магазине стоит 59,9 тыс. руб. Обычно в стандартных комплектах этих приставок всего один контроллер и нет каких-либо игр.

Если точно следовать техническим требованиям, указанным в спецификации, Минспорта собирается приобрести именно консоли Sony PlayStation 5. На это указывает требование к контроллеру: в техзадании указано, что количество кнопок на нем должно быть не менее 16. Контроллер PlayStation 5 имеет 16 кнопок, в то время, как у Xbox Series X их 15.

В обосновании цены закупки указано, что за один комплект приставок собираются заплатить 225,86 тыс. руб. Цена одного контроллера для PlayStation 5 - в магазине DNS составляет 6,5 тыс. руб. Стоимость телевизора с указанными в техническом задании характеристиками может начинаться от 60 тыс. руб., например модель Digma Pro QLED 65L в магазине «Ситилинк» стоит именно столько.

Ранее CNews сообщал, что крупнейшие производители — Sony, Microsoft, Nintendo — прекратили официальные поставки в Россию еще в марте 2022 г. С тех пор консоли ввозятся в страну через параллельный импорт.

В конце февраля 2025 г. стало известно, что в Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза. Это решение было принято в рамках 16 пакета санкций против России и аргументировано тем, что приставки используются российскими военными для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Новый запрет направлен на то, чтобы затруднить процесс ввоза в Россию устройств, только через европейских посредников.

Какие ПК покупают

Всего Минспорта закупит 283 комплекта игровых ПК, включая мониторы и всю периферию. В их основе чипсет Intel H770 (LGA 1700), рассчитанная на процессоры Intel Alder Lake-S/Raptor Lake-S (12 и 13 поколений) мощностью до 125 ВТ. Требования к CPU высоки: минимум 12 ядер, 20 потоков, базовая частота свыше 3,5 ГГц, турбо-частота от 5,0 ГГц и кэш L3 не менее 25 МБ.

Охлаждение процессора – исключительно жидкостное. Все эти спецификации указывают на использование топовых моделей Intel Core i7 или i9 (например, i7-12700K/KF, i7-13700K/KF, i9-12900K/KF, i9-13900K/KF).

Оперативная память – 32 ГБ DDR5 (4 слота, поддержка двухканального режима), а накопитель – SSD M.2 NVMe PCIe x4 объемом от 1 ТБ со скоростью чтения не менее 7400 МБ/с.

Ключевое требование – дискретная видеокарта с технологией трассировки лучей. Карта должна быть изготовлена по техпроцессу 5 нм или менее, иметь не менее 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, разрядность шины от 128 бит и пропускную способность свыше 270 ГБ/с.

Штатная частота чипа – от 1830 МГц. Карта должна обладать как минимум тремя DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1, поддерживать разрешение 8K (7680x4320) и выводить изображение на 4 монитора одновременно.

Форм-фактор подключения – PCIe x16 4.0, охлаждение – активное воздушное с более чем двумя вентиляторами. Эти параметры соответствуют видеокартам NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или выше, либо топовым моделям AMD Radeon RX 7000 серии (например, RX 7900 XT).

Согласно документу обоснования центы контракта, один такой АРМ обойдется Минспорта в 560,7 тыс. руб. В цену также включены монитор и вся периферия.

Закупаются и АРМ для зон виртуальной реальности: в их состав входят ПК и гарнитуры виртуальной реальности. Согласно документам, один такой АРМ может стоить 684 тыс. руб.

Что еще покупают

Помимо игровых ПК, закупается 65 лицензий на российское ПО для симуляции гонок дронов Оно включает систему обучения, сценарии («Дрон-рейсинг», «Фристайл», «Свободный полет»), 37+ заданий, редактор карт и конструктор дронов с физикой, учитывающей аэродинамику и электронику БПЛА. ПО работает под Astra Linux.

Покупают также серверы, комплектующие для сборки дронов, ноутбуки и антивирусное ПО, комплекты оборудования для лазерного боя (лазер-таг).