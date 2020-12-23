«Билайн Бизнес» запускает сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») совместно с AdTech направлением запускают новый сервис Билайн.Стрим, который поможет покупателям выбирать товары и услуги в онлайн-магазинах с помощью видеостримов. Новое решение не требует установки дополнительного ПО на персональные устройства.

Билайн.Стрим обеспечивает привычное, «живое» взаимодействие с консультантами ритейл-точек или шоу-румов, при этом сохраняя для клиентов комфортные и безопасные условия домашней обстановки, — по желанию пользователь может не включать камеру во время видеотрансляции. Общаться с персоналом магазина можно как в текстовом, так и в формате видеостримов, в режиме реального времени.

Сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для самих владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Решение имеет гибкие настройки и поддерживает инструменты для вовлечения и удержания внимания покупателя до появления сотрудника, который проведет онлайн-трансляцию товаров.

В рамках Билайн.Стрим также создано мобильное приложение продавца для осуществления видеотрансляций из торгового зала. Оно совместимо с платформами iOS и Android последних версий и позволяет в удобной форме отслеживать новые запросы покупателей, отвечать на них, а также автоматически выставлять график работы продавцов и получать информацию о товарах, интересующих пользователей.

Все управление осуществляется из личного кабинета, где кроме возможности настройки скриптов кнопок на сайте и контроля продавцов-стримеров, собирается общая статистика по работе Билайн.Стрим и результатам взаимодействия аудитории с этим решением.

«Массовый переход покупок в онлайн, вызванный пандемией уходящего года, потребовал развития новых форматов коммуникаций между покупателями и ритейлом. Возможности Билайн.Стрим позволяют онлайн-покупателям дополнить «цифровой опыт» покупки «живым» просмотром товара и общением с консультантом, что значительно облегчает выбор и принятие решение о покупке и существенно повышает конверсию сайта. Мы уверены, что подобные «фиджитал» решения открывают новые возможности для ритейла и брендов и продолжаем развивать это направление B2B-сервисов», — говорит Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКом».