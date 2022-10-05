Министр спорта Олег Матыцин и робот «Промобот» открыли фиджитал-центр в Кузбассе

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин открыли в Кемерово фиджитал-центр. В ходе открытия центра, российский робот «Промобот» приветствовал всех участников мероприятия, помог держал торжественную ленточку и попросил открыть фиджитал-центры в каждом регионе России. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Фиджитал-центр общей площадью 1260 кв. м представляет собой уникальный объект спортивной инфраструктуры, совмещающий в себе киберспортивный клуб и спортивные площадки. У каждого посетителя будет формироваться индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке. Показатели активности и рейтинг будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале.

«Очень рад, что открытие фиджитал-центра происходит именно в Кемерово, на площадке, которая сейчас стала самым быстроразвивающимся спортивным кластером. Нужно понимать, что такие центры — синергия не только спортивных активностей, но и цифровых, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Это дает мотивацию отказываться от вредных привычек, ломает стереотипы о том, что за компьютером сидят люди физически не подготовленные. С появлением таких центров перед ребятами не будет стоять выбора: быть ИТ-шником и сидеть в темной комнате с чипсами или заниматься спортом. Это можно гармонично сочетать. А у подрастающего поколения есть потребность развиваться во всех форматах. Уверен, спрос на такие центры будет очень большой».

Новая концепция сочетает в себе компьютерную часть, где можно соревноваться в различных дисциплинах киберспорта, и уличную, на которой расположены различные спортивные площадки. В день открытия в центре прошли матчи по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу между воспитанниками отделений школ олимпийского резерва, а министр спорта России лично подписал мячи для будущих спортсменов.

По предварительной задумке, в фиджитал-центрах также будут использоваться роботы-администраторы «Промобот». Данная модель полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует посетителей, общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении.

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Спортивная площадка нового поколения оборудована на территории нового многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. В киберспортивной зоне площадью 260 кв. м оборудованы зона Playstation, компьютерная зона, зона VR, а также сервисы для гостей — зона отдыха, ресепшн, раздевалки, душевые, туалеты. На умной спортивной площадке площадью 1000 кв. м можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, панна футболом, воркаутом.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С 2015 г. организация является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.