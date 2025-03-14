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Большаков Василий


14.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в новой концепции и совместно со Sber Metaverse Tech и «СберМаркетингом» запустила ИИ-консультанта «Эм.Ви» 1
16.09.2024 Единая бонусная программа лояльности: «М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения брендов 1
23.05.2023 «М.Видео» «наняла» виртуального амбассадора «Эм.Ви» 1
01.09.2022 «М.Видео» первым в России открыл магазин электроники в виртуальной вселенной 1
02.06.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу» 1
11.02.2022 В «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по маркетингу и цифровому опыту клиента 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 2
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
02.12.2020 Сеть «Эльдорадо» запустила мобильный гид по технике с персональными предложениями 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
15.02.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» представили итоги интернет-продаж БТиЭ в 2017 году 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Большаков Василий и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 3
Samsung Electronics 10304 2
Xiaomi 1763 2
Apple Inc 12177 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 2
МегаФон 9025 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 723 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 2
Dell EMC 5037 1
LG Electronics 3622 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
Blizzard Entertainment 328 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 292 1
Huawei 3971 1
HP Inc. 5698 1
Haier Group 169 1
Roblox Corporation 47 1
Telegram Group 2056 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 10
ВТБ - ВТБ24 665 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
Beko 71 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
Лента - Утконос 177 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Groupe SEB - Tefal 92 1
UVI Jewellery - Ювелирочка 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11278 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24371 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4793 3
Аксессуары 3927 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14489 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 639 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1068 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7681 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10617 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2914 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16235 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5396 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8543 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1186 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1141 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4441 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1330 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7125 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 351 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2938 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6325 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1431 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 176 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 33 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2321 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 15 2
Google Android 14110 1
Apple iOS 7869 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2908 1
Turbine Lord of the Rings 67 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
Epic Games - Unreal Engine 309 1
Гуцериев Михаил 111 2
Ли Сергей 16 2
Морозов Михаил 17 1
Галыгин Вадим 2 1
Троцюк Алексей 4 1
Вольфсон Влад 59 1
Рудских Дмитрий 10 1
Телюков Олег 8 1
Конева Юлия 8 1
Свириденко Владислав 7 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Федункив Марина 1 1
Носков Константин 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 17 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5578 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6773 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1235 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2148 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1674 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3061 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
Философия - Philosophy 450 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4065 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 614 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7908 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1017 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 120 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 205 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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