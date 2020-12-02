Сеть «Эльдорадо» запустила мобильный гид по технике с персональными предложениями

Сеть «Эльдорадо» запустила мобильное приложение для устройств под управлением ОС Android и iOS. Приложение позволяет сравнить более чем 80 тыс. моделей бытовой техники и электроники и товаров в смежных категориях, а также получать персональные предложения, актуальные обзоры новинок и управлять бонусным счетом.

Приложение дает доступ ко всему ассортименту техники, доступному в «Эльдорадо», обзорам новинок, личному кабинету и позволяет совершать покупку в несколько кликов. При разработке фокус сделан на простом и персонализированном опыте, нативности, приятном дизайне и комфортной навигации. При скачивании и авторизации в приложении клиенты получат 1 тыс. бонусов.

При помощи геолокации покупатели могут найти на карте ближайший магазин, а также полный список розничных точек продаж в городе с адресами, временем работы и другой информацией для удобного получения онлайн-заказа. Приложение будет полезно также в самом магазине – посетитель может отсканировать штрихкод на ценнике и получить подробную информацию о характеристиках и цене товара, не обращаясь к консультанту.

«Онлайн-аудитория «Эльдорадо» активно растет, ежемесячный трафик нашего сайта сейчас составляет около 28 млн, это в полтора раза больше, чем год назад, доля посещений сайта с мобильных устройств достигла 60%. Покупательское поведение меняется, смартфон становится основным средством доступа к информации, товарам и покупкам. Мобильное приложение станет одним из элементов One Retail-похода в «Эльдорадо» для «бесшовного» сервиса для наших покупателей онлайн и в магазинах, – сказал директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков. – По сравнению с мобильной версией сайта приложение имеет расширенный функционал и дает ряд преимуществ постоянным пользователям. Дизайн и функционал приложения отражают принципы бренда: выгодно, близко, в один клик».

На главной странице находятся наиболее востребованные разделы: личный кабинет, бонусный баланс, актуальные акции, товары дня, ранее просмотренные и набирающие популярность позиции, статус заказов, видео «ЭльдоPlay» и «ЭльдоTube», а также поиск товаров. При поиске активны история прошлых запросов и дополнительные подсказки, основанные на предиктивной аналитике. Всего пользователям доступно более 80 тыс. наименований техники, в которых быстро и удобно ориентироваться. При переходе с главного экрана клиенты могут выбрать нужную категорию, фильтровать и сортировать товары по стоимости с учетом акций, рейтинга, производителей и пр. Заинтересовавшие позиции можно добавить в избранное или сравнить в таббаре между собой по ключевым параметрам.

В карточках товаров расположена необходимая информацию для выбора и принятия решение о покупке: технические характеристики, верифицированные отзывы, фото, применимые акции, информация о рассрочке, рекомендуемые товары и услуги, опция «поделиться товаром». Оформление заказа возможно прямо в приложении с безопасной оплатой онлайн или с оплатой онлайн при самовывозе. Через форму обратной связи доступна служба поддержки.

Участники программы лояльности «Эльдорадости» получат в мобильном приложении быстрый доступ к основным возможностям: проверка доступных баллов, списание бонусов, детализация операций, полная информация о балансе и типах бонусов. Для авторизации достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход при помощи SMS.

Мобильное приложение «Эльдорадо» доступно для скачивания в App Store и Google Play.